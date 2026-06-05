Miguel Hurtado lamenta que el papa "no té 30 minuts per les víctimes"
- El primer denunciant a destapar els abusos a Montserrat denuncia el silenci del Vaticà i exigeix una reunió del papa amb les víctimes
- Hurado considera "pèssima" la visita a Montserrat, a qui acusa d'encobrir casos d'abusos i negar-se a indemnitzar-les
El denunciant Miguel Hurtado, primer a destapar els abusos a Montserrat, ha assegurat que no han rebut cap resposta del Vaticà a la seva petició de reunió amb el papa Lleó XIV. En una entrevista al Cafè d’idees amb Gemma Nierga, ha lamentat que, a poques hores de l’arribada del pontífex a l’Estat, les víctimes continuen sense ser escoltades.
“☕ Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos a Montserrat, explica que no han rebut resposta a la petició de reunir-se amb el papa Lleó XIV | @MHC_1982— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 5, 2026
🗣️ "Es reunirà amb polítics, empresaris, la monarquia i la societat civil, però no té 30 minuts per les víctimes" pic.twitter.com/pwWMTQ8VYI“
Hurtado ha criticat que el papa sí tingui previstes reunions amb polítics, empresaris, la monarquia i la societat civil, però no dediqui “30 minuts a les víctimes de pederàstia”. Considera que aquesta absència és un missatge preocupant i posa en dubte el compromís real de l’Església.
Montserrat, focus de la polèmica
El denunciant ha qualificat de “pèssima idea” la visita a Montserrat, acusant la institució d'encobrir casos d’abusos i negar-se a indemnitzar les víctimes. Segons ha explicat, fa quatre anys que manté un procés judicial per reclamar compensacions, mentre l’abadia defensa que els fets han prescrit.
Hurtado ha insistit que el papa hauria de reunir-se amb les víctimes per conèixer de primera mà la situació i valorar com s’estan gestionant aquests casos a Espanya i Catalunya. Defensa que aquesta informació és clau si es vol “netejar l’Església”, però tem que la visita respongui més a “màrqueting i relacions públiques”.
“☕ Miguel Hurtado reclama que el papa Lleó XIV es trobi amb les víctimes d'abusos a l'Església | @MHC_1982— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 5, 2026
🗣️ "És una informació de primera mà, que necessitaria si volgués netejar l'Església. Sembla que és només màrqueting i relacions públiques"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/jhq5eaVDau“
Tot i que els bisbes catalans han deixat la porta oberta a una possible reunió, Hurtado denuncia la manca de concreció i de temps per organitzar-se. Davant aquesta situació, no descarten actes de protesta davant la Nunciatura a Madrid per visibilitzar la demanda de les víctimes.