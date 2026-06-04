Els apicultors alerten de pèrdues de fins al 65% de la producció de mel
- La primavera ha afavorit la vespa asiàtica i es preveu una tardor amb molta presència de l’espècie
- Unió de Pagesos reclama mesures urgents per frenar l’expansió i protegir les abelles
Els apicultors alerten que la proliferació de la vespa asiàtica podria provocar pèrdues de fins al 65% de la producció de mel aquesta tardor. Les condicions meteorològiques d’aquest hivern i primavera han afavorit la supervivència de les reines i fan preveure un fort augment d’aquesta espècie invasora.
Una primavera favorable a la vespa asiàtica
Les pluges abundants de l’hivern i les temperatures elevades d’aquesta primavera han creat un escenari molt favorable per a la vespa asiàtica. Les reines han sobreviscut en gran nombre i ja han començat a formar nous nius, que multiplicaran la presència de l’espècie a la tardor.
Segons ha explicat Josep Maria Clària, responsable nacional del sector apícola d’Unió de Pagesos, al Cafè d’idees de La2Cat, “hem tingut un hivern molt plujós i una primavera molt calorosa, i això li afavoreix a la Vespa Velutina. Estem detectant moltes reines, que seran les fundadores dels nous nius que a la tardor estaran a tope. I preveiem una tardor molt complicada”.
Greu impacte sobre les abelles i el sector apícola
Les organitzacions d’apicultors adverteixen que és durant la tardor quan la vespa asiàtica ataca de manera més intensa els ruscs, alimentant-se de les abelles de la mel i debilitant greument les colònies.
Unió de Pagesos, juntament amb l’Associació d’Apicultors de Barcelona, Apicultors Gironins i l’Associació Catalana d’Apicultors, calcula que si no s’actua amb rapidesa la producció de mel podria caure fins a un 65%. Recorden, a més, que una sola reina pot arribar a formar un rusc de fins a 4.000 individus.
Reclamació d’un control integral
El sector insisteix que la vespa asiàtica és una espècie invasora difícil de combatre i que cal un pla coordinat amb diferents mesures. En aquest sentit, Clària denuncia la manca d’actuació per part de l’administració. “Estem parlant amb el Departament de Territori, que és l’encarregat de controlar espècies invasores, però ens donen llargues i no hi ha manera que es posin a fer la feina”, afegeix.
Risc també per a la població
La proliferació de la vespa asiàtica no només afecta el sector apícola. L’espècie sovint construeix nius en entorns urbans, polígons industrials i zones properes a rius, fet que pot comportar riscos per a la ciutadania.
Clària recorda que es tracta d’un insecte de grans dimensions i amb una picada perillosa: “És una vespa el doble de gran que la nostra abella de la mel i, si ens la trobem, el que hem de fer és vigilar perquè la seva picada és perillosa”. L’any passat, afegeix, “a Galícia van morir tres persones per la picada de la vespa asiàtica”.
Crida a l’actuació immediata
Unió de Pagesos reclama una actuació urgent del Departament de Territori per frenar l’expansió de la vespa asiàtica. El sindicat recorda que ja va exigir mesures el novembre passat i denuncia el retard en la posada en marxa del pla de xoc anunciat.
Les entitats també fan una crida a la ciutadania perquè col·labori en la detecció i notificació de nius i doni suport a les mesures per protegir els pol·linitzadors.