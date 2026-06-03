El Primavera Sound arrenca al Fòrum amb entrades exhaurides i més de 150 artistes
- El festival compta amb 17 escenaris i caps de cartell com The Cure, Doja Cat i Gorillaz
- La programació s’estén per Barcelona amb concerts a diferents sales de la ciutat
Tret de sortida del 24è Primavera Sound avui al Parc del Fòrum de Barcelona, en una edició marcada pel cartell de complet i una àmplia oferta musical. El festival, que s’allargarà fins diumenge, reuneix més de 150 artistes en 17 escenaris i combina grans noms internacionals amb talent emergent i propostes locals.
Després de tancar l’edició anterior amb 293.000 assistents, el certamen torna a assolir el màxim d’aforament permès, amb totes les entrades venudes ja el mes de febrer.
El director del festival, Alberto Guijarro, ha destacat que aquestes xifres consoliden el Primavera Sound com una cita de referència: “Estem en el total d’aforament que permet la llicència i és el segon any consecutiu que venem totes les entrades mesos abans del festival”, ha explicat en una entrevista al Cafè d’idees de La2Cat.
Afluència de públic i dimensió internacional
Pel que fa al públic, l’organització preveu que unes 70.000 persones omplin el Parc del Fòrum en cadascun dels tres dies principals del festival, a les quals s’hi afegiran 30.000 assistents a la jornada inaugural i 30.000 més a la clausura electrònica de diumenge. Aquestes xifres consoliden el Primavera Sound com l’inici de la temporada àlgida de festivals a Barcelona.
Des de l’organització també apunten que aquesta edició podria registrar una major presència de públic estatal, després que l’any passat fins a un 60% dels assistents fossin estrangers. Tot i això, el certamen manté un fort caràcter internacional, amb públic procedent de 145 països diferents i bandes arribades de 37 estats.
Caps de cartell internacionals i nous fenòmens
El cartell d’enguany inclou alguns dels noms més destacats de l’escena internacional, com The Cure, Doja Cat, Gorillaz, Massive Attack, My Bloody Valentine, Skrillex, The xx o Addison Rae, al costat de propostes emergents i artistes en expansió, com Guitarricadelafuente o Ouineta. “Al Primavera Sound hi conviuen artistes emergents amb noms històrics de culte que han influït en tota la nostra trajectòria”, ha assenyalat Guijarro.
La jornada inaugural d’aquest dimecres, d’accés gratuït amb reserva prèvia, obrirà el festival amb l’actuació de pop electrònic de la catalana Ouineta, el post-punk britànic de Yard Act, el folk indie i ‘aflamencat’ de Guitarricadelafuente i les guitarres descarades de Wet Leg.
Quatre jornades principals al Parc del Fòrum
Les jornades centrals del festival se celebraran de dijous a dissabte. Dijous destaquen les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i la catalana Bad Gyal, mentre que divendres serà el torn de The Cure, amb un concert de més de dues hores que combinarà els seus clàssics amb els temes més recents.
Dissabte, el públic podrà veure My Bloody Valentine, The xx i Gorillaz, que tornen al Primavera Sound quatre anys després. El tancament de la jornada principal anirà a càrrec de Peggy Gou, amb una sessió que s’allargarà fins a la matinada.
El diumenge, el Fòrum acollirà una darrera jornada amb sessions electròniques de Carl Cox, Joseph Capriati, Blond:ish i Greta, entre d’altres.
Concerts a les sales de la ciutat
Paral·lelament als concerts del Parc del Fòrum, el festival desplega el programa Primavera a la Ciutat, amb 90 actuacions en diferents sales de Barcelona com Apolo, La Nau, Paral·lel 62 o Laut. Aquesta setmana ja hi han actuat artistes com Blood Orange, Yerai Cortés, Soleá Morente, Santiago Motorizado o Yves Tumor.
“Les sales són on hem crescut i on han començat molts artistes. És un espai clau que no volem oblidar”, ha remarcat Guijarro, que recorda que l’organització manté una activitat estable durant tot l’any a la ciutat.
Presència destacada d’artistes locals i estatals
Tot i el pes dels grans noms internacionals, el Primavera Sound manté una presència rellevant de propostes locals i de l’escena estatal. A banda d’Ouineta i Bad Gyal, el cartell inclou artistes catalans com Renaldo & Clara, LaBlackie, Pavvla, Ven’nus, Mourn i Marc Piñol, entre d’altres.
D’altra banda, el festival també dona espai a bandes i artistes de la resta de l’Estat, amb noms com Ralphie Choo, rusowsky, Aiko el Grupo, Las Petunias, Juicy Bae, Somos La Herencia, Barry B, VVV [Trippin’you], Jimena Amarillo i Depresión Sonora, que completen una programació diversa i representativa de l’escena musical actual.