La indústria tabaquera es reinventa per guanyar els joves
- El consum de tabac ha baixat força en els últims 15 anys, però preocupa la proliferació de vapejadors i cigarretes electròniques
- Els especialistes asseguren que la meitat de les persones que fumen moren de forma prematura
El 31 de maig es commemora el Dia Mundial Sense Tabac, una jornada impulsada per l'Organització Mundial de la Salut per conscienciar sobre els efectes del tabac i la nicotina.
Segons les últimes dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya, un 21,4% de la població de més de 15 anys fuma, una xifra que ha baixat pràcticament 9 punts en els últims 15 anys. La franja d'edat on es concentren la majoria de persones fumadores és la que va dels 55 als 64 anys (27%), però preocupa el repunt de consum de tabac o productes associats entre els menors i els joves.
El doctor Joan Lozano, metge de família i coordinador del grup d’abordatge del tabaquisme de la CAMFiC, alerta que avui la principal preocupació no és tant el tabac convencional com l'augment del consum de cigarretes electròniques entre adolescents i joves.
Segons explica, la indústria del tabac ha orientat la seva estratègia a captar nous consumidors a través d'aquests productes, que sovint es perceben erròniament com a inofensius. Lozano adverteix que els vapejadors són una porta d’entrada a altres formes de consum de tabac i denuncia que les empreses tabaqueres busquen "renovar una clientela" que cada vegada abandona més el consum de cigarretes tradicionals.
L’especialista recorda que el tabac està relacionat amb més de 25 malalties, entre les quals destaquen el càncer de pulmó, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), els infarts, els ictus i el càncer de bufeta. Subratlla que "el consum de tabac provoca la mort prematura de la meitat de les persones fumadores" i defensa la necessitat de "continuar ampliant els espais lliures de fum" per protegir la salut de la població, especialment la dels infants i les persones vulnerables.
Pel que fa a l'abandonament del tabac, el doctor Lozano destaca que moltes persones aconsegueixen deixar de fumar sense ajuda professional, tot i que els recursos sanitaris i els tractaments avalats científicament poden augmentar les possibilitats d'èxit. Com a primer pas, recomana identificar i escriure els motius personals per deixar de fumar, fixar una data concreta per fer el canvi i observar els propis hàbits de consum per entendre millor les situacions que desencadenen la necessitat de fumar.
També recorda que els centres d’atenció primària, les farmàcies comunitàries i serveis com el 061 ofereixen suport a les persones que volen abandonar definitivament aquesta addicció