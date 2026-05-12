Una mare i el seu fill ferits per cremades en una explosió al Poble Nou
- Una explosió de butà al Poblenou deixa una dona greu i el seu fill ferit
- Set veïns més han estat atesos i l’edifici ha estat desallotjat
Una explosió d’una bombona de butà ha provocat un incendi aquest dimarts al carrer Venero, al barri del Poblenou de Barcelona. El succés s’ha produït en un pis de la primera planta d’un edifici de dues plantes i ha obligat a desallotjar tot l’immoble.
El balanç provisional és de dues persones ferides, una mare i el seu fill d’uns 12 anys, que han resultat ferits de consideració per cremades. Tots dos han estat traslladats d’urgència a l’Hospital Vall d’Hebron. Segons els serveis d’emergència, una persona es troba en estat greu i l’altra en estat menys lleu.
🩺 Set persones més ateses in situ
A més, set persones més han estat ateses pels serveis sanitaris en estat lleu, però no han requerit trasllat hospitalari. El SEM ha activat nou ambulàncies per donar resposta a l’emergència.
🔥 Incendi extingit i pisos inhabitables
El cap d’intervenció dels Bombers de Barcelona, Carlos Chico, ha explicat que l’explosió s’ha produït mentre la mare cuinava i ha remarcat que l’edifici no disposava de gas natural. El foc ha quedat totalment extingit i sense afectació estructural generalitzada, però tres pisos no són habitables: el de l’incident, el del costat i un tercer habitatge.
🚨 Desallotjament i resposta d’emergències
L’edifici, amb 12 habitatges (6 per planta), ha estat desallotjat. Els Bombers confirmen que els veïns podran tornar a casa perquè no hi ha danys estructurals, tot i que no disposen d’aigua ni llum. El 112 ha rebut 31 trucades, la primera a les 13.34 hores. Hi han treballat 10 dotacions dels Bombers de Barcelona, i Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat.