Darreres hores del desembarcament de l'"Hondius": final d'evacuacions, nous positius estrangers i quarentena de 42 dies
- La quarantena dels passatgers espanyols comença a comptar des del 6 de maig i durarà 42 dies
- Una passatgera francesa i un ciutadà dels Estats Units evacuats del creuer Hondius donen positiu en hantavirus
Els 14 passatgers espanyols evacuats del vaixell Hondius, cinc dels quals procedents de Catalunya, han passat la seva primera nit en quarantena a una planta tancada de l’Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, sota estricta vigilància sanitària.
Les autoritats sanitàries han fixat el 6 de maig com l’últim dia d’exposició de risc. A partir d’aquesta data comença el còmput de la quarantena preventiva de 42 dies prevista als protocols. En cas que algun dels ingressats presenti simptomatologia, serà traslladat a una unitat d’aïllament d’alt nivell per evitar la propagació del virus.
De moment, cap dels passatgers repatriats a Espanya ha donat positiu en les proves PCR ni presenta símptomes compatibles amb l’hantavirus.
“🏥 Ja estan en quarantena a l'hospital de Madrid els espanyols evacuats del creuer amb el brot d'hantavirus, entre els quals cinc catalans— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 11, 2026
➕ Info: https://t.co/VRPiAG2Nhn pic.twitter.com/iPiAdfDFFM“
Seguiment dels casos en observació
A Catalunya, la dona ingressada a l’Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte d'hantavirus ha donat negatiu en la prova diagnòstica. Tot i això, continuarà en situació de confinament i observació entre tres i sis setmanes, tal com estableixen els protocols de vigilància epidemiològica.
També ha resultat negatiu el segon test de la dona ingressada a Alacant, a qui se li repetirà la prova d’aquí a 48 hores per seguretat. Les dues dones havien estat en contacte amb la passatgera holandesa que va morir a causa del virus. Segons fonts sanitàries, la pacient aïllada a Barcelona es manté asimptomàtica i en bon estat general.
Dos nous positius
Fora d’Espanya, les autoritats sanitàries han confirmat dos casos positius d’hantavirus entre els evacuats del Hondius. Es tracta d’una passatgera francesa, que va presentar símptomes durant el vol cap a París, i d’un ciutadà nord-americà evacuat als Estats Units, que ja va manifestar simptomatologia lleu durant el trajecte.
A més, un altre passatger nord-americà presenta símptomes lleus i es manté sota observació mèdica. A França, també s’ha activat la vigilància epidemiològica davant un possible cas detectat durant el vol de repatriació.
La repatriació de l'Hondius conclou avui
L’operació de repatriació dels passatgers del Hondius arriba aquest dilluns a la seva fase final amb vols amb destinació als Països Baixos i Austràlia. En un dels últims trajectes, 27 persones de diverses nacionalitats han viatjat cap a territori neerlandès.
El dispositiu històric ha mobilitzat centenars d’efectius de la Guàrdia Civil, la Unitat Militar d’Emergències i personal sanitari. El vaixell es dirigirà ara cap al port de Rotterdam amb el cos de la segona víctima mortal, la trentena de tripulants i l’equipatge dels viatgers.
Macip avala la gestió de l’evacuació
El metge i investigador Salvador Macip ha defensat la gestió que s’ha fet de la crisi de l’hantavirus i de l’operatiu d’evacuació del Hondius. Segons ha explicat, “el Govern espanyol ha donat una mostra d’organització” i “s’ha fet com s’havia de fer”.
Macip considera que el degoteig de casos que es puguin anar confirmant “era esperable” i subratlla que la situació “no pot desembocar en una crisi de salut com la que vam veure amb el coronavirus”. Tot i això, creu que la primera fase del brot “no es va fer correctament” i que hauria de servir com a toc d’alerta per a futures emergències sanitàries.
En aquest sentit, remarca que davant una situació d’incertesa, com una mort a bord d’un vaixell sense una causa clara, “el que s’ha de fer és tancar el vaixell”, una decisió que defensa com a mesura de prudència sanitària.