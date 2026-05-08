Dotze mesos de Lleó XIV: més enllà de la fumata blanca
- Ara fa un any de l'estrena del pontificat a la plaça de Sant Pere del nou papa després de la mort de Francesc
- Lleó XIV ha iniciat el seu pontificat enmig d’un context internacional convuls, amb la guerra i la tensió política com a teló de fons
Les imatges de la fumata blanca al Vaticà compleixen un any. El cardenal nord-americà Robert Francis Prevost, escollit com a Lleó XIV, va assumir el lideratge de l’Església catòlica pocs dies després de la mort del papa Francesc, el 21 d’abril. El seu primer any de pontificat ha estat marcat per un context geopolític tens, amb conflictes armats oberts i un debat internacional cada cop més polaritzat.
Amb un discurs clarament alineat amb la pau, Lleó XIV ha reiterat missatges com “Mai més la guerra” i ha apel·lat de manera constant a “la responsabilitat i la raó” dels líders mundials.
Segons el periodista Pau Durant, redactor de Catalunya Religió, aquest primer any ja permet veure clarament quin tipus de papa és Lleó XIV. “Aquest primer any de pontificat deixa veure unes línies mestres molt clares: una Església present al món, desinteressada políticament i compromesa amb la pau i la dignitat humana”, assenyala.
El contrapunt amb Donald Trump
El nou pontífex s’ha vist sovint com a contrapunt al president dels Estats Units, Donald Trump. Les diferències ideològiques entre tots dos han quedat paleses en declaracions creuades, especialment en qüestions com la guerra i els drets humans.
Tot i això, des del Vaticà es defensa una diplomàcia orientada a rebaixar el conflicte. “Un dels grans eixos del papa és evitar la politització de la fe: entén que la fe és una cosa i la política una altra”, recorda Pau Durant.
“Continuaré parlant en contra de la guerra i defensant la pau”, ha afirmat el papa, tot deixant clar que no condiciona el seu missatge a pressions polítiques. Segons la religiosa dominica de la Presentació Gemma Morató, autora del llibre El Papa frontissa, Lleó XIV, aquest posicionament pren més rellevància “perquè l’hem contraposat a Trump”.
Un perfil internacional i arrels diverses
Fill de mare d’arrels espanyoles i pare d’origen francès, Prevost, de 70 anys, és el primer papa agustí i nord-americà de la història. A més, té també nacionalitat peruana, un fet que ha marcat el seu discurs en defensa dels immigrants.
Des de Roma, ha estat especialment contundent en la denúncia del tracte inhumà cap a les persones migrants: “No se’ls pot tractar pitjor que, moltes vegades, les mascotes de casa”, va afirmar en una de les seves intervencions més comentades.
“Lleó XIV és un papa profundament social: més enllà de la via de la bellesa, ens mostra una altra via d’acostament a Déu, que és la dels pobres, els reclosos i les persones que pateixen”, explica Durant.
Reformes amb prudència
Lleó XIV ha mantingut una línia ferma contra els abusos sexuals dins l’Església, però ha optat per una actitud més prudent en altres qüestions sensibles, com l’ordenació de dones o la benedicció de parelles homosexuals.
Segons Jordi Pacheco, director de l’Agència Flama, “les reformes no s’aturaran, però avançaran més lentament”, per evitar fractures internes dins l’Església catòlica.
Un papa digital amb mirada cap a Barcelona
Llicenciat en matemàtiques, Prevost va ser el responsable del disseny del web dels agustins i s’ha convertit en el primer papa amb presència activa a les xarxes socials, des d’on difon missatges de pau i reflexió.
De cara a la seva visita a Barcelona, s’espera que torni a posar l’accent en la pau i la necessitat de “retrobar la humanitat”.
"☕️ @pau_duran de @catreligio destaca el to social que tindrà la visita de Lleó XIV a Espanya— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 7, 2026
🗣️ "A banda de la vida de la bellesa, ens mostra una altra via d'acostament a Déu que és la via amb els pobres, els més necessitats i els que pateixen"
Gemma Morató adverteix, però, del risc de quedar-se només amb les imatges: “La bellesa de la Sagrada Família o Montserrat no pot amagar el fons del seu missatge”.