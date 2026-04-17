Barcelona reforçarà la vigilància de solars a la Sagrera amb seguretat privada per evitar assentaments
- L'empresa adjudicatària complementarà les tasques de la Guàrdia Urbana durant dos anys
- Entre els punts inclosos en el dispositiu hi ha solars situats al carrer d'Hondures, als entorns del pont de Bac de Roda i al carrer del Palomar
L'Ajuntament de Barcelona contracta vigilància privada per impedir nous assentaments de barraques en una vintena de solars municipals situats a prop de la futura estació de tren de La Sagrera. L'objectiu diu el consistori barceloní és complementar la feina que ja fa la Guàrdia Urbana, ja que s'ha detectat un creixement d'ocupacions irregulars.
L'empresa adjudicatària d'assumir aquestes funcions comptarà amb un pressupost de 177.563 euros i firmarà un contracte, de moment, fins al 2028. En concret, els agents privats encarregats del control faran rutes periòdiques de vigilància i, en cas de detectar possibles accessos il·legals o actes incívics, ho hauran de comunicar de forma immediata tant a la Guàrdia Urbana com a l'Ajuntament.
Zona en plena transformació
L'àrea de la Sagrera és actualment un dels principals punts de transformació urbana de la ciutat, amb grans obres d'infraestructura i espais pendents de desenvolupament definitiu. Aquesta situació genera buits urbans que, segons el consistori, poden afavorir l'aparició d'assentaments si no hi ha un control continuat.
Entre els punts inclosos en el dispositiu hi ha solars situats al carrer d'Hondures, als entorns del pont de Bac de Roda i al carrer del Palomar, tots ells espais sensibles dins d'una zona amb diversos projectes urbanístics en marxa.
Antecedents recents
L'última gran intervenció en aquesta zona es va produir el passat 26 de març als voltants del Pont del Treball Digne. En un operatiu liderat per la Guàrdia Urbana i amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, es van desallotjar 126 persones de dos nuclis de barraques.
Amb aquesta nova licitació, el govern municipal pretén actuar de manera preventiva i prolongada en el temps per evitar que es reprodueixin les mateixes situacions en altres solars del districte.