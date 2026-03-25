Desallotjament de dos assentaments al Pont del Treball a la Sagrera
- L'Ajuntament justifica l'actuació perquè un informe dels Bombers avisa de risc imminent per a les persones que hi viuen
- La intervenció de la Guàrdia Urbana amb el suport dels Mossos acaba amb 126 desallotjats i dos detinguts
La Guàrdia Urbana de Barcelona, amb el suport dels Mossos d’Esquadra, ha desallotjat aquest dimecres al matí dos assentaments irregulars al voltant del Pont del Treball Digne, al districte de Sant Andreu.
L’actuació s’ha precipitat arran d’un informe dels Bombers de Barcelona, que alertava d’un “risc greu i imminent” d’incendi i recomanava intervenir amb caràcter d’urgència.
Segons fonts municipals, la intervenció ha començat poc abans de les vuit del matí en terrenys propietat d’Adif. En total, han estat 126 les persones desallotjades, cap d’elles menor d’edat. El Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona i els serveis de neteja de l’Ajuntament també s’hi han desplaçat per donar suport al dispositiu.
Atenció social i resposta institucional
Els Serveis Socials han ofert allotjament i recursos d’atenció immediata. 58 persones han acceptat aquesta ajuda, mentre que la resta l’han rebutjada.
La regidora del districte, Marta Villanueva, ha subratllat que l’actuació respon exclusivament a la necessitat de protegir la vida de les persones residents davant un risc inevitable.
“🚨 L'Ajuntament de Barcelona justifica el desallotjament d’emergència dels dos assentaments de Sant Andreu per "l'alerta de risc imminent".— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 25, 2026
👥 Hi ha 126 persones afectades i dues detencions | @RTVECatalunya pic.twitter.com/w85au3glsL“
Un risc real d’atrapament en cas d’incendi
El bomber Sebastià Masseguer ha detallat que la zona contenia fins a 40 barraques, tendes fetes amb materials inflamables, bombones de butà, electrodomèstics connectats irregularment i fogueres actives.
Massaguer ha explicat que un incendi podria provocar atrapaments mortals, ja que els passadissos eren estrets i no hi havia vies d’evacuació segures.
Durant el dispositiu s’han efectuat dues detencions: una persona que estava en crida i captura i una altra per una infracció de la llei d’estrangeria.
Un jove desallotjat ha explicat que molts residents no sabien que l’operació seria imminent i lamenta no tenir cap alternativa habitacional clara. El consistori assegura que seguirà oferint recursos d’acollida a qui els necessiti.