Dos ferits i sis barraques cremades en un incendi a la Sagrera
- El foc s'ha originat en un assentament improvisat a tocar de les obres de la Sagrera
- Els Bombers de Barcelona han desplaçat 10 dotacions per controlar les flames
Dues persones han resultat ferides aquest dimarts al matí en un incendi declarat en una zona de barraques situada entre el carrer Bac de Roda i el carrer Huelva, a tocar de les obres de la Sagrera. Segons fonts municipals, un dels afectats presenta cremades i ha estat traslladat en estat menys greu a l’Hospital Vall d’Hebron. L’altre ferit, amb un tall al dit, ha rebut atenció in situ i ha estat donat d’alta al mateix lloc.
Sis barraques totalment calcinades
El foc ha cremat sis de les construccions precàries que formen part d’aquest assentament irregular. Les flames han generat una gran columna de fum visible des de diversos punts del barri i han mobilitzat un ampli dispositiu d’emergències.
Deu dotacions dels Bombers treballen en l’extinció
Els Bombers de Barcelona han treballat amb deu dotacions en les tasques d’extinció i en la revisió de punts calents per evitar revifades. Abans de les 8.30 h, el cos donava pràcticament per controlat l’incendi, tot i que s’han mantingut operatius per garantir la seguretat a la zona.
Reaccions polítiques
El líder del PP a l’Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha lamentat públicament la situació i ha assegurat que fa mesos que reclama el desallotjament de l’espai. “Fins quan tanta deixadesa? Quants avisos més fan falta?”, ha expressat a les xarxes socials.
Desallotjament d'urgència
L'endemà de l'incendi, s'ha desallotjat l'assentament de barraques del districte de Sant Martí, on es va produir un incendi que va deixar dos ferits.
S'han identificat 34 persones, 4 d'elles menors. Segons l'Ajuntament es tracta del campament més gran de Barcelona i s'ha actuat d'urgència perquè un informe dels Bombers alertava de risc molt greu per a les persones que hi vivien.
Els residents seran allotjats, almenys temporalment, al Centre d'Urgències i Emergències Socials de la ciutat.
“👮♂️👮♀️Assentament de barraques a Sant Martí.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 19, 2025
Desallotjades 34 persones, quatre d'elles menors
➕ Info: https://t.co/4xzn1xgSot pic.twitter.com/9H18SWR6Ld“