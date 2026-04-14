El PSC cessa els dos regidors de Ripoll per haver facilitat els pressupostos d'Aliança Catalana
- El socialistes asseguren que aquesta dimissió respon a una assumpció de responsabilitats
- El partit reitera que no pactarà amb formacions que considera contràries als valors democràtics
Els dos representants socialistes a l'Ajuntament de Ripoll van assumir l'error i van posar els seus càrrecs a disposició del partit. La seva abstenció va permetre l'aprovació dels comptes de l'extrema dreta d'Aliança Catalana per primer cop en el mandat de Sílvia Orriols. Aquest dilluns l'executiva dels Socialistes a Catalunya es va reunir amb els dos regidors i la federació de Girona per decidir la sortida de la polèmica. Uns altres dos companys del partit assumiran les actes de regidors.
“🔴 El PSC cessa els dos regidors de Ripoll que es van abstenir als pressupostos d'Aliança Catalana pic.twitter.com/ksNkPMvYaf“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 14, 2026
Una decisió avalada per la direcció
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat que la dimissió dels dos regidors socialistes de Ripoll és una “assumpció de responsabilitats” després de la polèmica generada per la seva abstenció en l’aprovació del pressupost municipal. En declaracions als mitjans, Moret ha destacat que la decisió s’ha pres després d’una reunió interna marcada per la “maduresa política”.
Els regidors, Enric Pérez i Anna-Belén Avilés, van posar els seus càrrecs a disposició del partit abans de formalitzar la seva sortida. Segons la direcció socialista, aquest gest evidencia la voluntat d’assumir les conseqüències de la seva actuació.
Tot i no participar-hi directament, ha assegurat que la reunió va servir per analitzar la situació i acordar una resposta “adequada” al context polític generat.
La portaveu ha subratllat que el PSC coneixia l’existència del procés pressupostari, però no la decisió final dels regidors, que va acabar provocant un fort impacte polític dins i fora del partit.
Rebuig a pactes amb l'extrema dreta
En aquest context, Moret ha reiterat que el PSC manté una línia clara de no establir acords amb formacions que, segons ha afirmat, no defensen la convivència i els valors democràtics. En concret, ha descartat qualsevol entesa amb Aliança Catalana i Vox.
La dirigent socialista ha insistit que el partit aposta per “la convivència, el respecte i la diversitat” i ha advertit de la necessitat d’una resposta conjunta de les forces democràtiques davant l’auge de discursos que fomenten la confrontació.
Orriols carrega contra el PSC i Illa a les xarxes
L’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha reaccionat al cessament. A través d’una publicació a la xarxa social X, ha interpel·lat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i ha assegurat que, al seu parer, actua per por davant la situació generada.
