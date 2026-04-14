El Govern impulsa una llei per garantir la seguretat hídrica i reduir la dependència de la pluja
- Catalunya disposa només d'un 30% d'aigua pròpia en situacions d'emergència. S'espera arribar a un 70% abans de 2030.
- La finalitat és anticipar-se a escenaris futurs de sequera i millorar la gestió dels recursos hídrics
La Generalitat fa un pas endavant per reforçar la gestió de l'aigua amb l'aprovació de la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de transició hídrica. L'objectiu: avançar cap a un model més resilient que permeti reduir la dependència de la pluja i garantir la seguretat hídrica del territori en un context de sequera recurrent.
Actualment, Catalunya disposa d'un 30% d'aigua pròpia en situacions d'emergència. L'executiu vol capgirar aquesta xifra i arribar al 70% abans del 2030. Per aconseguir-ho, es posarà el focus en la dessalinització i la regeneració d'aigua, amb projectes que incideixen especialment en la zona del Besòs.
Un nou model
La nova normativa busca transformar el model actual, basat sovint en mesures d'emergència, cap a una gestió estructural i preventiva. Això implica diversificar les fonts d'aigua i millorar l'eficiència del sistema per garantir el subministrament, fins i tot, en períodes de sequera extrema. Per tant, anticipar-se als escenaris futurs i reduir la vulnerabilitat del territori davant la manca de precipitacions.
"— RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 14, 2026
Llum verda a l'avantprojecte de llei
L'executiu ha aprovat la memòria preliminar d'aquesta futura llei, impulsada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Hídrica. Es tracta d'una iniciativa estratègica que pretén situar Catalunya en una posició capdavantera en la gestió sostenible dels recursos hídrics.
La norma planteja un marc integral que englobi tot el cicle de l'aigua, des de la captació fins al consum i la reutilització, i que defineixi millor les competències de les diferents administracions.
Consulta a la ciutadania
El Govern obrirà aquesta setmana el tràmit de consulta pública prèvia, que s'allargarà durant dos mesos. Aquest procés permetrà recollir aportacions de ciutadania, sectors econòmics i actors implicats abans de la redacció definitiva del projecte.
Reutilització, eficiència i coordinació
Entre les línies estratègiques de la llei destaquen la promoció de la reutilització de l'aigua, la diversificació de recursos i la millora de la coordinació institucional. També es preveu reforçar el paper de l'Agència Catalana de l'Aigua i incorporar nous mecanismes de regulació i seguiment.
A més, el projecte aposta per la modernització del sistema amb la digitalització de xarxes, la reducció de pèrdues i l'establiment de criteris d'eficiència més exigents.
Menys impacte de la sequera
La millora de la seguretat hídrica ha de permetre reduir els costos socials, econòmics i ambientals associats a episodis de sequera. Això inclou beneficis per als sectors productius, una major equitat en l'accés a l'aigua i una millora de l'estat dels ecosistemes aquàtics.