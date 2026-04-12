Projecte Home Catalunya celebra 30 anys ajudant més de 35.000 persones a sortir d’una addicció
- Actualment, en un 45% dels casos els usuaris són addictes a la cocaïna i el 40% a l'alcohol
- El tarragoní Xavi Moya corre 100 quilòmetres en solitari pel desert del Sàhara en un acte solidari a favor de l'entitat
- La Jove Orquestra Nacional de Catalunya celebra un concert solidari a l’Auditori de Barcelona
Projecte Home Catalunya celebra els 30 anys acompanya persones amb addiccions perquè puguin recuperar les seves vides. En aquestes tres dècades, l’entitat ha atès 35.239 persones a través de serveis d’atenció, suport i tractament, unes 1.700 cada any, amb una plantilla de 273 professionals i el suport de 1.300 voluntaris arreu del país.
Actualment, el 45% dels usuaris presenten addicció a la cocaïna, mentre que el 40% ho són a l’alcohol. Un panorama molt diferent del dels inicis de l’entitat, als anys vuitanta i noranta, quan vuit de cada deu persones ateses ho eren per heroïna, una substància que avui és residual. També han augmentat les addiccions comportamentals, com el joc, el mòbil o les compres.
100 km pel desert del Sàhara
Entre les històries de superació hi ha la del tarragoní Xavi Moya, que fa 10 anys que va superar la seva addicció a les drogues. Per demostrar que la recuperació és possible, dissabte passat va córrer 100 quilòmetres en solitari pel desert del Sàhara en una acció solidària per recaptar fons per a Projecte Home Catalunya, l’ONG que, assegura, li ha donat una nova vida.
Moya explica que el running ha estat fonamental durant el seu procés de recuperació, fins a convertir-se en una passió que li ha permès refer la seva vida. Amb aquest repte vol visibilitzar que sortir d’una addicció és possible i donar suport a les persones que avui inicien aquest camí, destacant també el paper clau de les famílies en el primer pas cap a la recuperació.
Concert solidari a l’Auditori
La commemoració del 30è aniversari culmina aquest diumenge amb un concert solidari de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) a l’Auditori de Barcelona, sota la direcció de Manel Valdivieso. El concert, titulat 'Felicitats', serveix per donar suport a la tasca d’una entitat de referència en l’atenció a persones amb addiccions i altres conductes de risc.