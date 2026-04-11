El Parkinson també afecta joves: 2 de cada 10 diagnòstics es fan abans dels 45 anys
- El Dia Mundial del Parkinson posa el focus en els pacients joves: el 20% dels casos es diagnostiquen abans dels 45 anys a Catalunya.
- El Parkinson no es pot curar, però sí afrontar millor amb diagnòstic precoç, exercici, tractament mèdic, suport emocional i informació rigorosa.
El Parkinson, una malaltia neurodegenerativa tradicionalment associada a la gent gran, també afecta persones joves. A Catalunya, 2 de cada 10 diagnòstics es fan en persones de menys de 45 anys, segons alerten les entitats de pacients coincidint amb el Dia Mundial del Parkinson.
En total, prop de 31.000 persones conviuen amb aquesta malaltia al país. L’Associació Catalana per al Parkinson vol posar el focus precisament en aquest col·lectiu, sovint invisibilitzat.
Donar visibilitat a la malaltia
Amb aquest objectiu, se celebra la cinquena edició del Solidary Fest pel Parkinson, una iniciativa per conscienciar que la malaltia no entén d’edats. És el cas de la Lucía, diagnosticada amb només 35 anys, o de molts altres pacients joves que han de conviure amb l’impacte físic, emocional i laboral del Parkinson.
A Catalunya, aproximadament el 20% de les persones diagnosticades tenen 40 anys o menys, una realitat que trenca tòpics.
Viure amb Parkinson
La Rosalia, de 69 anys, va rebre el diagnòstic fa gairebé una dècada. Explica que, tot i mantenir les ganes de fer coses, “el cos no sempre respon”. A més de la medicació oral, fa un any li van implantar un estimulador cerebral profund per reduir els episodis de congelació, quan el cos queda completament bloquejat.
Un exemple de com els avenços mèdics poden ajudar a preservar l'autonomia, fins i tot en fases avançades de la malaltia
L’esport i la rehabilitació, claus
Tot i que el Parkinson no té cura, sí que existeixen tractaments i teràpies que permeten millorar la qualitat de vida. La rehabilitació, la logopèdia i, sobretot, l’activitat física adaptada són fonamentals. Així ho destaquen els experts, que subratllen que l’exercici ajuda a millorar la mobilitat, l’equilibri i l’autonomia dels pacients.
“El tennis taula adaptat és tan important com la medicació”, explica Jaume Pou, que defensa entrenaments específics per frenar l’evolució dels símptomes.
Una malaltia encara plena d’incògnites
A dia d’avui, es desconeix la causa exacta del Parkinson, tot i que cada vegada més estudis apunten a una possible predisposició genètica. Els experts recorden que no tots els pacients presenten tremolor i que la lentitud de moviments és el símptoma més comú, juntament amb rigidesa, problemes de parla o alteracions emocionals.
No té cura ni prevenció, però acudir a un neuròleg davant primers símptomes més subtils com apatia, pèrdua de l'olfacte o lentitud de moviments poden ajudar a endarrerir l'avenç de la malaltia. El diagnòstic precoç i el seguiment neurològic són determinants per ajustar el tractament.