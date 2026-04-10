La Generalitat obre la setmana vinent la convocatòria d'ajuts al lloguer per a persones entre 36 i 64 anys
- Es poden rebre entre 50 i 200 euros al mes, segons els ingressos de l'inquilí
- És una mesura pactada amb els Comuns que vol beneficiar a 40.000 famílies
La Generalitat ha anunciat aquest divendres que la setmana vinent s'obrirà la nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a persones entre 36 i 64 anys. Es tracta d'una mesura pactada entre el Govern i els Comuns que vol beneficiar fins a 40.000 famílies i que ha incrementat aquesta partida en 106 milions d'euros.
Les ajudes al lloguer van des d'un mínim de 50 euros al mes fins a un màxim de 200 euros. La quantitat es determinarà segons l'esforç de la persona en el pagament del lloguer en funció dels ingressos.
Fins al 30 d'abril es podrà sol·licitar aquest ajut que va adreçat als inquilins que tenen ingressos inferiors als 36.279,32 euros anuals.
Ampliació dels ingressos i lloguers subvencionables
El pacte amb els Comuns també amplia de 25.000 euros anuals a 36.000 els ingressos màxims per rebre aquest ajut i amplia el topall subvencionable dels lloguers a tota la demarcació de Barcelona. En el cas de l'àrea metropolitana, la quota màxima passa a ser de 1.000 euros mensuals per habitatge i de 750 euros a la resta de municipis.
En el cas de famílies nombroses, monoparentals o amb algun membre amb discapacitat reconeguda, aquesta quantitat màxima és de 1.100 euros a l'AMB i de 900 euros a la resta de municipis de la demarcació.