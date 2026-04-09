La Generalitat i LaLiga uneixen forces contra els discursos d'odi al futbol
- L’acord aposta per la sensibilització, la prevenció i la conscienciació davant uns incidents que continuen presents a l’esport
- En els darrers anys, hi han hagut 26 delictes d'odi en camps de futbol o instal·lacions esportives, la majoria per racisme o d'orientació sexual
La Generalitat de Catalunya i LaLiga han formalitzat un acord de col·laboració per combatre els discursos d’odi, el racisme i altres formes de discriminació en l’àmbit del futbol. El conveni permetrà coordinar campanyes de sensibilització i iniciatives de prevenció tant dins com fora dels estadis.
El conveni arriba després dels episodis de comportaments discriminatoris registrats recentment en el futbol, com els que van tenir lloc durant el partit amistós entre Espanya i Egipte. A partir d’aquests fets, les dues institucions han coincidit en la necessitat de reforçar la resposta institucional i actuar de manera conjunta davant aquestes conductes.
“🌍 Discursos d'odi i racisme al futbol.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 9, 2026
🤝 ⚽️ @LaLiga i el Govern sumen forces per a combatre'ls. pic.twitter.com/LsVDfXwKZz“
Campanyes contra l'odi i el bullying
L’acord inclou el suport i la difusió institucional de les campanyes LaLiga VS Odi i LaLiga VS Bullying, adreçades a afavorir el respecte i la convivència als camps de futbol. A més, es preveu el desenvolupament de noves accions educatives i de conscienciació, especialment entre el públic més jove.
26 delictes d'odi en els darrers anys
Segons les dades corresponents al període 2021–2024, a Catalunya s’han registrat 26 delictes d’odi en camps de futbol i altres instal·lacions esportives. La majoria tenen com a motiu el racisme o l’orientació sexual i identitat de gènere.
D’aquests casos, només en 18 s’ha aconseguit identificar l’autor, fet que posa de manifest la dificultat de perseguir i erradicar aquest tipus de delictes.
Racisme i LGTBI-fòbia, les principals causes
El racisme i la xenofòbia són la causa principal dels delictes d’odi registrats en camps de futbol i instal·lacions esportives a Catalunya entre els anys 2021 i 2024, i representen el 65% dels casos (17 del total).
En segon lloc, els delictes motivats per la orientació sexual i la identitat de gènere suposen el 23% (6 casos), una xifra que evidencia la persistència de comportaments LGTBI-fòbics en l’àmbit esportiu.
Finalment, els incidents relacionats amb la ideologia representen el 12% dels delictes d’odi detectats (3 casos). La resta d’àmbits —com el sexe, la religió o altres formes de discriminació— no registren casos durant aquest període.
7 de cada 10 delictes aclarits
Pel que fa als fets esclarets, entre els anys 2021 i 2024 la policia ha aconseguit identificar l’autor en 18 dels 26 delictes d’odi registrats. El racisme i la xenofòbia acumulen el gruix dels casos resolts, amb 11 fets esclarets, seguits dels delictes per orientació sexual i identitat de gènere, amb 4 casos, sobretot concentrats els anys 2023 i 2024.
Els delictes motivats per ideologia sumen 2 fets aclarits, tots dos el 2022, mentre que només un cas d’antisemitisme ha estat resolt en tot el període analitzat.