Catalunya impulsa protocols d'emergència per prevenir riscos laborals davant fenòmens meteorològics
- El Govern considera que les empreses necessiten més orientacions i un pla d'intervenció a causa de l'augment del canvi climàtic
La Generalitat de Catalunya dissenya un pla d'actuació per a les empreses en cas de pluges i inundacions o altres fenòmens meteorològics d'alt risc, com les fortes ventades de fa uns mesos.
“⚠️ El Govern impulsa un pla d’emergència per prevenir riscos laborals davant fenòmens meteorològics | @RTVECatalunya pic.twitter.com/M8ToJ8u1eU“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 9, 2026
Després de l'episodi de la DANA a la Comunitat Valenciana i un temps inestable pel canvi climàtic, el Govern vol prevenir cap classe de situació d'alerta meteorològica.
Com actuar?
Aquest protocol d'emergència inclou orientacions com, per exemple, el desplaçament dels treballadors i situar-los en llocs segurs, impedir l'accés a zones subterrànies com pàrquings o magatzems i retirar objectes de l'exterior que poden ser arrossegats per l'aigua, especialment en zones inundables.
El Govern, sindicats i patronals han acordat un document que es farà servir de referència a la negociació de convenis col·lectius i que busca donar "seguretat jurídica" a empresaris i treballadors. Un dels punts que inclou és la norma que regula els permisos climàtics retribuïts de 4 dies, introduïda després de la DANA.
Seguretat jurídica
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que aquestes orientacions busquen que "les decisions es puguin prendre amb garanties i assegurança pels treballadors" i millorar la coordinació interna de les empreses. Parlon ha recordat que quan el Departament d'Interior limita la mobilitat "aquesta resolució s'ha de complir i són d'obligat compliment".
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ratifica aquesta mesura i afegeix que les empreses han de posar en valor els avisos d'alerta que emeten tant l'Agència Estatal de la Meteorologia (AEMET) com el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) o els avisos de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o les Confederacions Hidrogràfiques de l'Ebre o el Xúquer.
Formació del personal
Segons el nou protocol d'actuació les empreses hauran de formar al seu personal i seguir les indicacions de Protecció Civil cada cop que s'activi el pla d'emergències.
El document també recomana fer servir el mòbil només quan sigui imprescindible per evitar que la xarxa es col·lapsi, i desconnectar el subministrament elèctric en cas que pugui resultar afectat.