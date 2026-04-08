La Generalitat instal·la 2.500 punts de càrrega en el primer any del pla del vehicle elèctric
- Les matriculacions de cotxes electrificats augmenten fins a representar 1 de cada 4 adquisicions
En el primer any del pla per impulsar el vehicle elèctric a Catalunya, la Generalitat ha instal·lat 2.588 punts de càrrega i ha mobilitzat 125 milions d'euros en ajuts. En concret, més de 100 milions han estat per a la compra de vehicles i 25 per la instal·lació de punts procedents del pla MOVES III durant el 2025.
El conseller d'Empresa, Miquel Sàmper, ha valorat positivament aquestes xifres que "ha superat les previsions inicials". En la segona reunió de la taula publicoprivada per a l'impuls del vehicle elèctric a Catalunya celebrada aquest dimecres, Sàmper ha destacat que s'han executat 151 milions d'euros, per sobre del 103 previstos inicialment, gràcies al "creixement de la demanda".
El Govern també ha qualificat de "bona notícia" que els cotxes electrificats van representar l'any 2025 el 24% de les noves matriculacions. Es tracta d'un augment de nou punts percentuals respecte l'any anterior quan es va situar en el 14,3%. En aquest sentit, la Generalitat ha adquirit 900 cotxes elèctrics per a la seva flota.
Sàmper veu la situació geopolítica per la guerra a l'Iran amb els seus efectes en el preu dels combustibles com una "oportunitat" per accelerar l'adquisició de vehicles elèctrics. "La gent ha de tenir clar que és molt millor dependre d'un vehicle que funciona amb electricitat que no pas d'un que ho fa amb gasoil o benzina", ha defensat.
Pla de cinc anys
L'objectiu de la UE és arribar al 45% de vehicles elèctrics l'any 2030. En el cas de Catalunya, el pla vol tenir 120.000 cotxes elèctrics purs, un parc de 30.000 híbrids endollables, i 150.000 matriculacions de cotxes electrificats i 30.000 de motocicletes. Amb aquest objectiu, la Generalitat es compromet a mobilitzar 1.400 milions d'euros.
En total, el Govern preveu la instal·lació a tota Catalunya de 9.000 punts de recàrrega amb una inversió de 150 milions d'euros. De tota aquesta infraestructura, 5000 punts seran pels vehicles de la Generalitat i 4.000 d'ús públic. El pla també inclou l'electrificació del 90% de la flota de vehicles de la Generalitat.