El Govern destinarà 100 milions d'euros als ajuntaments per millorar escoles
- La inversió, que quadruplica la partida actual, beneficiarà 723 municipis i es canalitzarà a través d’un nou programa de cooperació financera
El Govern destinarà 100 milions d’euros als ajuntaments per dur a terme obres de reforma, adequació i millora (RAM) a centres d’educació infantil, primària i instituts-escola. La mesura, impulsada pel Departament d’Educació i Formació Professional, s’emmarca en el programa de cooperació financera i suposa quadruplicar la inversió actual destinada a aquest tipus d’actuacions.
El fons està inclòs en el Decret llei 3/2026, que recull mesures urgents durant la pròrroga pressupostària, i se suma a la inversió ordinària del Departament en obres RAM als centres públics de titularitat de la Generalitat.
Més inversió per a centres antics
El programa s’adreça a centres construïts o rehabilitats íntegrament abans del 2007 i que no són propietat d’Infraestructures.cat. A tot Catalunya hi ha 1.112 centres que compleixen aquests criteris i que són susceptibles de rebre la subvenció, si bé això no implica que tots requereixin actuacions immediates.
Seran els ajuntaments els que determinaran quins centres necessiten les obres, tenint en compte les inversions ja realitzades en els darrers anys i l’estat actual dels equipaments educatius.
El projecte inclou 723 municipis amb escoles o centres d’educació especial de titularitat de la Generalitat. En queda exclosa la ciutat de Barcelona, que disposa d’un règim específic mitjançant el Consorci d’Educació. Les actuacions s’hauran d’executar entre els anys 2026 i 2028 i hauran de ser justificades posteriorment.
Municipis amb més actuacions potencials
Entre els municipis amb més centres que podrien beneficiar-se del programa hi ha Terrassa, amb actuacions potencials en 34 centres i una dotació superior als 3 milions d’euros; l’Hospitalet de Llobregat, amb 28 centres i més de 3 milions; i Sabadell, amb 27 centres i una inversió també superior als 3 milions d’euros.
Entre els municipis amb més centres d'aquesta tipologia són:
- Terrassa: actuació potencial en 34 centres. Més de 3 milions d'euros
- L'Hospitalet: actuació potencial en 28 centres. Més de 3 milions d'euros
- Sabadell: actuació potencial en 27 centres. Més de 3 milions d'euros
- Santa Coloma: actuació potencial en 23 centres. Més de 2 milions d'euros
- Lleida: actuació potencial en 19 centres. Més de 2 milions d'euros
- Badalona: actuació potencial en 19 centres. Més de 2,5 milions d'euros
- Girona: actuació potencial en 16 centres. Més d'1,5 milions d'euros
- Tarragona: actuació potencial en 16 centres. Més d'1,5 milions d'euros
- Reus: actuació potencial en 16 centres. Més d'1,5 milions d'euros
- Cornellà: actuació potencial en 14 centres. Més d'1,5 milions d'euros
- Vilanova i la Geltrú: actuació potencial en 12 centres. Més d'1 milió d'euros
- Mataró: actuació potencial en 12 centres. Més d'1 milió d'euros
Obres per millorar seguretat i eficiència
Les actuacions RAM inclouen la substitució d’elements constructius i instal·lacions obsoletes, com cobertes, fusteries, calderes, lavabos, cuines o menjadors; la millora d’envolupants i tancaments; la instal·lació de sistemes de gestió i control, com la domòtica, i la renovació de la il·luminació. També es preveu la retirada de fibrociment als centres on encara sigui present.
L’objectiu és adaptar els edificis escolars a les necessitats actuals, allargar-ne la vida útil i garantir entorns educatius més saludables, segurs i eficients.
Criteris de repartiment
Els recursos es distribueixen d’acord amb dos criteris principals. D’una banda, el nombre d’alumnes de 3 a 12 anys escolaritzats als centres públics, que concentra 58,5 milions d’euros del total. De l’altra, l’antiguitat dels edificis, amb una dotació fixa per cada centre anterior al 2007, criteri al qual es destinen 41,5 milions.
Un canvi de tendència inversora
Després d’anys de davallada de la inversió en infraestructures educatives, el pressupost previst per al 2026 eleva la despesa fins als 258 milions d’euros, el nivell més alt des del 2008.
El Departament considera que la cooperació amb els ajuntaments permetrà prioritzar millor les actuacions, descentralitzar la gestió, augmentar la capacitat operativa i reduir els terminis d’execució.