L'atur baixa al març a Catalunya i l'ocupació marca un nou rècord
Trencant la tendència del darrer trimestre del mercat laboral. L'atur ha baixat en 3.777 persones al març a Catalunya després de tres mesos consecutius d’increments, en un context marcat per l’inici de les contractacions vinculades a la Setmana Santa. El descens situa el nombre total de desocupats en 323.476, la xifra més baixa en aquest mes des del 2008. En termes interanuals, l’atur s’ha reduït en 8.289 persones.
Pel que fa a l’ocupació, l’afiliació a la Seguretat Social ha augmentat en 32.415 persones, fins a assolir els 3,88 milions de treballadors, un nou rècord en un mes de març. En comparació amb l’any passat, s’han creat 75.961 llocs de treball, un 2% més.
Descens impulsat pels serveis i la construcció
Com és habitual durant el període de vacances de Setmana Santa, la reducció mensual de l’atur s’ha concentrat principalment en el sector serveis, coincidint amb l’inici de la temporada turística, i en la construcció. També ha disminuït a la indústria, però ha registrat un lleuger augment en l'agricultura, un 0,62% més.
En comparació amb el març del 2025, tots els sectors han reduït la desocupació, especialment la construcció (-12,94%), seguida de l’agricultura (-7,71%), la indústria (-5,19%) i els serveis (-1,70%).
Millora generalitzada al territori
El descens de l’atur ha estat més intens a les demarcacions amb major pes del turisme. Girona lidera la caiguda mensual amb un -2,98%, seguida de Tarragona i Lleida . A la demarcació de Barcelona, la reducció ha estat més moderada, tot i trencar la tendència alcista dels mesos anteriors.
L’afiliació creix, però per sota de la mitjana estatal
L’augment de l’afiliació a Catalunya (+0,84%) ha estat inferior al conjunt de l’Estat (+0,98%). Tot i això, el mercat laboral català manté una evolució positiva i consolida els nivells rècord d’ocupació.
Al conjunt d’Espanya, la Seguretat Social ha sumat 211.510 afiliats durant el març, fins a superar els 21,8 milions de treballadors. Un record que ha ressaltat el president del govern centrsal, Pedro Sánchez, en un missatge a xarxes socials.
“Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 6, 2026
Sois quienes levantáis, empujáis y construis este país. Un equipo que está haciendo historia.
¡22 millones de empleos! pic.twitter.com/drAVByE7pn“
Amb una samarreta de la selecció espanyola am el número 22, Sánchez celebra la xifra assolida en una avanç de les dades oficials del mes de març.
Més contractes i dinamisme laboral
Durant el mes de març s’han formalitzat 217.315 contractes a Catalunya, un 16,1% més que al febrer. Del total, el 44,4% han estat indefinits i el 55,6% temporals. En comparació interanual, la contractació ha crescut un 7,7%.