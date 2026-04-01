Les novetats de la campanya de la renda 2025: deduccions en habitatge i canvis per les rendes baixes
- El calendari per presentar la declaració comença el 8 d'abril i acaba el 30 de juny
- Les persones que cobren l'SMI tindran una deducció de fins a 340 euros en l'IRPF
- S'amplien les bonificacions pel lloguer habitual i es creen de noves per les cooperatives d'habitatge
La campanya de la renda comença aquest 8 d'abril amb noves deduccions autonòmiques en habitatge i canvis pels perceptors de les rendes més baixes. A partir d'aquest dimecres, els contribuents ja poden accedir i presentar la seva declaració a través de la pàgina web de l'Agència Tributària.
L'obligació de fer la declaració es manté a partir dels 22.000 euros anuals en el cas d'un sol pagador o en 15.876 euros si el segon pagador supera els 1.500 euros.
Aquest any els perceptors del salari mínim interprofessional (SMI) tornen a quedar exempts de fer-la. A més, el govern posa en marxa una deducció de fins a 340 euros en l'IRPF per les persones que hagin guanyat entre 16.576 i 18.276 euros l'exercici anterior. És una mesura per evitar que l'increment de l'SMI sigui absorbit per l'impost.
Catalunya passa de nou a vuit trams en l'IRPF. En aquest sentit, els contribuents amb ingressos inferiors a 12.500 euros veuran reduït el seu gravamen que passa del 10,5% al 9,5%. En canvi, s'eleva el tipus impositiu als trams de rendes inferiors als 33.000 euros i superiors als 12.500 entre mig punt i dos punts.
El calendari de la campanya
Amb el tret de sortida fixat el 8 d'abril, les següents dates a tenir en compte són les següents:
- 30 d'abril: es pot sol·licitar cita prèvia per a atenció telefònica
- 4 de maig: Inici de l'atenció telefònica
- 29 de maig: es pot sol·licitar atenció presencial
- 1 de juny: Inici de l'atenció presencial
- 25 de juny: data límit per presentar les declaracions amb domiciliació bancària
- 30 de juny: final de la campanya
El pagament es manté sense canvis
El pagament es pot fer amb els mètodes habituals com les transferències, l'ingrés a compte i la domiciliació. També es mantenen les novetats de l'any passat per poder pagar amb Bizum o targeta de crèdit o dèbit.
Com en anteriors campanyes, el pagament es pot fraccionar en dues quotes: la primera del 60% en el moment de presentar la declaració, i el 40% restant fins al 5 de novembre del 2026.
Les noves deduccions a Catalunya
Les principals novetats d'aquesta campanya de la renda és que s'incorporen noves deduccions a Catalunya en matèria d'habitatge. Per a les víctimes de violència masclista, es podran deduir un 20% de les quantitats destinades al lloguer fins a un màxim anual de 1.000 euros. Si el contribuent té una discapacitat igual o superior al 65% o un fill menor a càrrec, el límit s'eleva a 1.200 euros. El requisit és que les rendes no siguin superiors als 30.000 euros anuals i només es podrà gaudir de la deducció durant tres exercicis consecutius.
Un altre col·lectiu que obté beneficis fiscals són les persones que hagin invertit en cooperatives d'habitatge o agràries. En el seu cas, es podran deduir un 20% de les aportacions de capital fins a un màxim de 3.000 euros anuals. El principal requisit és que aquestes aportacions es mantinguin durant un període mínim de 5 anys.
S'amplien les bonificacions pel lloguer habitual
Les deduccions pel lloguer residencial també s'amplien. S'eleva fins a un màxim de 500 euros la quantitat que es pot deduir del 10% de les quantitats destinades a pagar el lloguer habitual. Són 200 euros més que l'any anterior. A banda, s'incrementa el nombre de persones que se'n poden beneficiar en elevar l'edat fins als 35 anys.
Aquesta deducció també la poden percebre les persones que hagin estat a l'atur més de la meitat del 2025, els qui tinguin una discapacitat igual o superior al 65% i les persones viudes majors de 65 anys. Per a famílies nombroses i monoparentals, aquesta deducció s'eleva a 1.000 euros anuals.
En el cas dels propietaris que destinin un habitatge a lloguer habitual es poden beneficiar de deduccions del 90% en les rendes del lloguer si són nous contractes en zones tensionades, en la qual es troben 271 municipis de Catalunya.
Altres bonificacions per estalviar diners
A l'hora de fer la declaració, cal estar atent a altres possibles bonificacions per estalviar diners. Hi ha deduccions per naixement o adopció a qui aculli menors per valor de 150 euros per cada progenitor o de 300 euros per un progenitor de família monoparental. Les persones que han enviudat entre el 2023 i el 2025 tenen una deducció mínima de 150 euros o de 300 euros si hi ha descendents a càrrec.
També es mantenen les deduccions per obres de millora d'eficiència energètica a l'habitatge o per la compra d'un cotxe elèctric. A més, per la rehabilitació d'un habitatge es pot deduir fins a 9.040 euros.
Els grans estalviadors pagaran més
El tipus impositiu pels guanys patrimonials superiors als 300.000 euros anuals s'incrementa del 28 al 30%. S'aplicarà només a la quantitat que excedeixi aquesta xifra i tindrà un impacte en els dividends de les accions i els interessos bancaris, així com en la venda d'actius financers.