El Govern crearà 260 km de vies ciclistes i 400 km de rutes cicloturístiques
- El Govern impulsa el Programa de la Bicicleta 2026-2030 amb més d’un centenar d’accions
- La inversió de 240 milions també inclou aparcaments segurs per a bicicletes al costat d’estacions de tren
Nou impuls a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta. El Govern ha aprovat el Programa d’Actuació de la Bicicleta 2026-2030, que inclou més de 100 accions i una inversió superior als 240 milions per fomentar un ús més confortable i segur de la bicicleta com a mitjà de transport principal.
El programa es vertebra en tres grans eixos: la construcció de 260 km de vies ciclistes, la creació de més de 400 km de rutes cicloturístiques, i la instal·lació d’aparcaments segurs en espais estratègics. L’objectiu és disposar d’una xarxa contínua, segura i funcional, enfocada especialment als desplaçaments de fins a 10 km.
🏭 Mobilitat laboral i carrils segregats
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca la importància dels carrils ciclistes segregats en vies interurbanes, que no només responen a l’oci sinó també al creixent ús laboral per enllaçar nuclis urbans i polígons industrials.
Gran part del pressupost servirà per completar projectes ja previstos en el pla 2022-2025, com la via ciclista de l’N-150 a Terrassa o la de la N-II al Maresme
Aquestes vies, paral·leles a corredors ja existents, permeten una circulació segregada del trànsit rodat, garantint més seguretat.
🌄 Impuls al cicloturisme i al lleure
Per reforçar l’ús turístic i esportiu, el programa inclou més de 400 km de rutes cicloturístiques amb una inversió prevista de 7,4 milions dedicats al desenvolupament de les següents rutes:
- Eix Ciclista del Berguedà: Berga i Bagà són punts habituals d'inici, des d’on es poden abordar ports tan emblemàtics com el Coll de Pal, el més alt de Catalunya (2.106 m). També diversos itineraris circulars incloent pujades com Coll de Pradell, Rasos de Peguera o rutes més suaus que recorren boscos, senders i pobles històrics.
- Ruta Congost-Ter: Segueix el curs del riu Ter, des del seu naixement a Vallter 2000 (2.150 m) fins a la desembocadura a la Gola del Ter, amb un recorregut d’uns 220 km dividits en etapes. Els primers trams, entre el Ripollès i Osona, transcorren per pistes i senders on convé utilitzar BTT per la irregularitat del terreny.
- Eix Diagonal: És un corredor ciclista estratègic que ressegueix l’avinguda Diagonal de Barcelona i connecta diversos municipis metropolitans, com Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet i la zona universitària.
- Intercatalunya: És un itinerari de 298 km que uneix Lleida amb Girona, passant per Cervera, Calaf, Manresa i Vic. Ressegueix carreteres de baixa intensitat de trànsit, vies rurals i alguns trams compartits amb el Camí de Sant Jaume, especialment entre Lleida i Cervera i puntualment entre Manresa i Vic.
- Ruta del Sió: Segueix el curs del riu Sió en un recorregut principal de 76 km, des de Sant Guim de Freixenet (Segarra) fins al riu Segre a la Noguera. Permet descobrir pobles com Ossó de Sió, Puigverd d’Agramunt, Bellver d’Ossó o Balaguer.
- EuroVelo 8: La ruta catalana connecta La Jonquera amb Ulldecona, tot i que actualment el tram complet operatiu arriba fins a Sils i coincideix parcialment amb la ruta Pirinexus. Està dividida en 11 etapes i 503 km, combinant vies ciclables, carreteres secundàries i trams naturals.
🚉 Intermodalitat i aparcaments segurs
Un dels objectius principals és potenciar la intermodalitat bicicleta-tren, essencial per a la descarbonització de la mobilitat. Per això, es preveu la construcció de bicitancats, aparcaments segurs ubicats al costat d’estacions ferroviàries.
El primer ja funciona a Vilafranca del Penedès, i n’hi ha en construcció a Sant Celoni, Segur de Calafell i Reus, en col·laboració amb ajuntaments i operadors ferroviaris.