El TSJC ordena l'execució provisonal de la sentència que tomba el decret del català a l'escola
- Són 11 articles anul·lats total o parcialment que fixaven el català i l'aranès com a llengües vehiculars
- Es tracta d'una resolució que estima part de les sol·licituds de l’Assemblea per una Escola Bilingüe
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat l'execució provisional de la sentència que deroga part del decret de règim lingüístic educatiu, que blindava el català com a llengua vehicular a l'escola. En una resolució emesa aquest dilluns, el tribunal ha estimat parcialment la sol·licitud de l'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya per obligar la Generalitat a aplicar la sentència, que no és ferma, del 8 de setembre del 2025 que anul·lava total o de manera parcial fins a 11 articles de la norma.
Aquests articles, entre altres coses, fixaven el català i l'aranès a la Val d'Aran com a llengües normalment vehiculars i d'aprenentatge i com a llengües habituals en l'activitat docent i administrativa escolar, de relacions amb les famílies, als materials didàctics i a les avaluacions. La sentència del setembre també anul·lava el fet que el català fos la llengua auxiliar prioritària per ensenyar idiomes estrangers o la llengua única d'acolliment de l'alumnat nouvingut sense preveure mecanismes d'aprenentatge equilibrat del castellà. També l'obligació que el català sigui la llengua dels docents tant en les activitats lectives com no lectives, formals o informals, i que el personal no docent i d'activitats extraescolars sigui competent en català i compleixi el projecte lingüístic del centre. Així doncs, el TSJC exigeix un equilibri real entre les llengües oficials per garantir que tot l’alumnat acabi l’etapa obligatòria amb competència plena en català i castellà, sense la primacia de l'una sobre l'altra.
El TSJC rebutja altres peticions de l’entitat demandant, que reclamava que el tribunal ordenés al Departament d’Educació que emetés una instrucció general als centres i presentés un informe de compliment al tribunal. “El que no pot pretendre la part executant, a la vista d’una sentència no ferma parcialment estimatòria, és dissenyar un sistema de control de la Generalitat a través dels tribunals, de forma que els tribunals imposin obligacions a la Generalitat més enllà del procediment jurisdiccional, i sobre aspectes que no han estat debatuts ni qüestionats”, conclou.
Recurs de la Generalitat
El president Salvador Illa ha reaccionat a la resolució del TSJC reivindicant el "compromís" del Govern en defensar el model d'escola catalana. L'executiu ja va interposar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem contra la sentència.
Segons el Departament d'Educació, aquesta resolució del TSJC no altera l'activitat dels centres educatius i es manté la seguretat jurídica perquè el català i l'aranès siguin les llengües vehiculars. El tribunal català ja havia suspès cautelarment el decret de règim lingüístic educatiu l'estiu del 2024 i no es va aplicar en el curs 2025-2026.
Impuls del Pacte Nacional per la Llengua
Des dels Comuns han instat el Govern a protegir el català a l'escola davant aquesta resolució dels tribunals. "El model d'escola catalana no es toca", ha exclamat la portaveu de la formació Candela López, qui ha demanat a la Generalitat "esgotar totes les vies" i protegir els docents i equips directius dels centres.
A la vegada, ha fet una crida a tots els partits a impulsar el Pacte Nacional per la Llengua.
Per altra banda, el PP ha advertit al Govern de complir amb la sentència i ha criticat que es legisli per "burlar" les resolucions judicials.