Illa rebutja una "situació de col·lapse" i defensa la solidesa de Catalunya
- El president català diu que no fa un discurs triomfalista, però que el país "no es pot permetre un discurs derrotista"
- Mònica Sales (Junts) retreu a Salvador Illa haver portat Catalunya al "col·lapse": "El seu Govern ha fracassat"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat que Catalunya es trobi en una situació de “col·lapse”, tal com denuncia Junts, i ha afirmat que el país viu un moment de “solidesa”.
Illa ha admès que hi ha àmbits pendents, com Rodalies, però ha assegurat: “Em comprometo a treballar perquè Catalunya tingui el servei que necessita”. El president ha remarcat que no és “triomfalista”, però ha advertit que “el país no es pot permetre un discurs derrotista”.
En la seva intervenció, Illa ha situat quatre àmbits com a prioritaris: l’habitatge, les infraestructures i mobilitat, la seguretat i el reforç de l’educació. Ha defensat que Catalunya té “una base sòlida i bons fonaments”, que permeten aprofitar oportunitats i esquivar riscos en un context global “canviant i inestable”.
Junts acusa Illa de “propaganda” i “col·lapse”
La presidenta de Junts, Mònica Sales, ha acusat Illa de portar Catalunya al “col·lapse” i de governar a base de “propaganda”. Ha criticat la gestió del Govern i ha citat exemples com la crisi de Rodalies o la pesta porcina africana: “No actuen davant els problemes”, ha recriminat.
"Ni en el pitjor moment del seu govern no deixa de fer propaganda i triomfalisme. Està tan embriagat de propaganda que no veu la realitat", ha afegit la presidenta de Junts.
ERC adverteix sobre la dependència de l’Estat
El president del grup d’ERC, Josep Maria Jové, ha assegurat que els republicans donaran suport als pressupostos sempre que Illa “no traeixi” el pacte d’investidura.
Ha reivindicat “avenços en sobirania”, com la recaptació de l’IRPF o passos en la resolució del conflicte polític, i ha remarcat que la manca de recursos econòmics i polítics és conseqüència directa de la dependència de l’Estat.
Crítiques del PP, Comuns, CUP, Vox i Aliança Catalana
El líder del PP, Alejandro Fernández, ha acusat Illa de retirar els pressupostos del 2026 “per enganyar els andalusos” en les eleccions, relacionant-ho amb les demandes d’ERC sobre l’IRPF.
El president de Vox, Ignacio Garriga, ha titllat Illa d’“estafa política” i li ha demanat que convoqui eleccions per “coherència i responsabilitat”.
Des dels Comuns, Jéssica Albiach ha qüestionat que Junts parli de col·lapse: “Si Catalunya està així, vostès no són ordre: han governat 20 dels últims 30 anys”, i ha advertit Illa de “no equivocar-se de prioritat” en mobilitat.
La CUP, per boca de Dani Cornellà, ha acusat Illa de “perpetuar un model que no funciona” i que “condemna a l’empobriment”, criticant que les polítiques del Govern són només “pedaços”.
La líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha alertat d’un “caos absolut” en serveis públics, habitatge i infraestructures. També ha carregat durament contra el Govern, que ha qualificat de “dèbil en nombre, en propostes i en determinació política”.
