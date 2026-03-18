Els drets socials concentren la meitat de les més de 13.000 queixes rebudes l'últim any
- El Síndic registra unra xifra rècord d'actuacions entre queixes, consultes i actuacions d'ofici
- La institució alerta d'una administració lenta i burocratitzada que no dona resposta a les necessitats de la ciutadania
Els drets socials esdevenen el principal focus de queixes ciutadanes a Catalunya. Segons l’informe anual del Síndic de Greuges, durant el 2025 s’han registrat 13.646 queixes, i més del 50% estan relacionades amb àmbits com els serveis socials, l’habitatge o la salut .
En total, la institució ha engegat més de 25.000 actuacions, una xifra mai vista que evidencia, segons la síndica Esther Giménez Salinas, la tensió creixent de l’Administració pública i la seva dificultat per donar resposta a les demandes socials.
Augment generalitzat de les queixes socials
L’increment de les reclamacions és especialment notable en serveis socials, que pugen un 61,6%. També creixen les queixes en habitatge (52,4%), salut (43%), infància i adolescència (40,1%) i educació (19,1%) .
Aquest augment reflecteix, segons l’informe, una pressió creixent sobre els serveis públics bàsics i una major complexitat de les necessitats socials.
Burocràcia i lentitud administrativa
La síndica denuncia que l’excés de tràmits i la lentitud administrativa dificulten l’accés efectiu als drets. Els procediments són sovint complexos i allarguen terminis, com en el cas de prestacions socials o llistes d’espera en salut i dependència.
A més, els treballadors públics destinen prop d’un 30% de la jornada a tasques burocràtiques, fet que redueix el temps d’atenció directa a la ciutadania .
Prestacions que no arriben a tothom
L’informe també alerta que moltes ajudes no arriben als col·lectius més vulnerables. Prop del 60% de les persones en situació de privació material extrema no perceben prestacions com l’ingrés mínim vital o la renda garantida de ciutadania .
Aquesta situació posa en evidència les limitacions del sistema actual per garantir una cobertura efectiva dels drets socials.
Crida a transformar l'Administració
Davant d’aquest escenari, la institució reclama una transformació profunda de l’Administració pública. La síndica aposta per simplificar els procediments, millorar l’atenció i reforçar la proximitat amb la ciutadania. També planteja la necessitat d’un gran acord de país per impulsar un model administratiu més eficient i capaç de respondre als reptes socials actuals.