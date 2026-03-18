Els drets socials concentren la meitat de les més de 13.000 queixes rebudes l'últim any

  • El Síndic registra unra xifra rècord d'actuacions entre queixes, consultes i actuacions d'ofici
  • La institució alerta d'una administració lenta i burocratitzada que no dona resposta a les necessitats de la ciutadania
La síndica Esther Giménez Salinas en roda de premsa ACN ACN | Blanca Blay
Beatriz Gálvez Garcés

Els drets socials esdevenen el principal focus de queixes ciutadanes a Catalunya. Segons l’informe anual del Síndic de Greuges, durant el 2025 s’han registrat 13.646 queixes, i més del 50% estan relacionades amb àmbits com els serveis socials, l’habitatge o la salut .

En total, la institució ha engegat més de 25.000 actuacions, una xifra mai vista que evidencia, segons la síndica Esther Giménez Salinas, la tensió creixent de l’Administració pública i la seva dificultat per donar resposta a les demandes socials.

Rècord de queixes per mancances en drets socials bàsics

Augment generalitzat de les queixes socials

L’increment de les reclamacions és especialment notable en serveis socials, que pugen un 61,6%. També creixen les queixes en habitatge (52,4%), salut (43%), infància i adolescència (40,1%) i educació (19,1%) .

Aquest augment reflecteix, segons l’informe, una pressió creixent sobre els serveis públics bàsics i una major complexitat de les necessitats socials.

Burocràcia i lentitud administrativa

La síndica denuncia que l’excés de tràmits i la lentitud administrativa dificulten l’accés efectiu als drets. Els procediments són sovint complexos i allarguen terminis, com en el cas de prestacions socials o llistes d’espera en salut i dependència.

A més, els treballadors públics destinen prop d’un 30% de la jornada a tasques burocràtiques, fet que redueix el temps d’atenció directa a la ciutadania .

Prestacions que no arriben a tothom

L’informe també alerta que moltes ajudes no arriben als col·lectius més vulnerables. Prop del 60% de les persones en situació de privació material extrema no perceben prestacions com l’ingrés mínim vital o la renda garantida de ciutadania .

Aquesta situació posa en evidència les limitacions del sistema actual per garantir una cobertura efectiva dels drets socials.

Crida a transformar l'Administració

Davant d’aquest escenari, la institució reclama una transformació profunda de l’Administració pública. La síndica aposta per simplificar els procediments, millorar l’atenció i reforçar la proximitat amb la ciutadania. També planteja la necessitat d’un gran acord de país per impulsar un model administratiu més eficient i capaç de respondre als reptes socials actuals.

