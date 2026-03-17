La Casa dels Xuklis fa 15 anys: una llar lluny de casa per a famílies amb infants amb càncer
- Més de 1.000 famílies han passat per aquest projecte pioner impulsat per l’AFANOC
- L’espai ofereix allotjament gratuït i suport emocional mentre dura el tractament
Va haver-hi un dia que tot va canviar. Un diagnòstic difícil d'assumir i, en conseqüència, unes maletes fetes a correcuita per començar un tractament a Barcelona. És una situació que pateixen diverses famílies quan es detecta càncer infantil. Des de fa 15 anys, aquestes, però, han pogut trobar refugi: La Casa dels Xuklis.
Impulsada per l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC), va obrir les portes el 2011 al barri de Montbau. Des d’aleshores, més de 1.000 famílies —provinents de tot Catalunya, de la resta de l’Estat i fins i tot de l’estranger— han trobat allotjament durant el tractament dels seus fills.
Es tracta d’un projecte pioner que dona resposta a una realitat sovint invisible. El càncer no només afecta el menor, sinó tota la família, que sovint s’ha de desplaçar lluny de casa per accedir a hospitals de referència com la Vall d’Hebron o el Sant Joan de Déu.
Històries de vida que passen per la casa
La Irene , de 16 anys i de Cambrils, n’és un exemple. El que havia de ser una experiència als Estats Units es va truncar per un dolor d’esquena que va acabar sent un tumor molt poc freqüent. Des del gener, quan va començar la quimioteràpia, la Casa dels Xuklis s’ha convertit en la seva segona llar.
“Per mi estar aquí és ser una afortunada”, explica. “Tinc una habitació, una cuina, una sala de jocs… quan venen els meus germans el cap de setmana ens ho passem bomba”.
També l’Elia, de Berga, va haver de deixar casa seva amb només 15 anys. El tractament exigia estar a menys d’una hora de l’hospital. “Em van dir que no podien esperar. Si tenia febre, havia d’estar molt a prop d’un metge”, recorda. Durant tres mesos, la seva família es va reorganitzar completament per poder fer front a la malaltia.
Més que allotjament: suport integral
La Casa dels Xuklis disposa de 25 apartaments gratuïts de 30 metres quadrats, amb capacitat per a quatre persones, i espais comuns com cuina, menjador, sala de jocs o jardí. Cada any hi passen una setantena de famílies.Però el projecte va molt més enllà de l’allotjament.
Ofereix suport social i emocional, acompanyament educatiu i activitats lúdiques i terapèutiques que permeten als infants continuar sent infants malgrat la malaltia. Tallers, jocs, cinema familiar o fins i tot sessions de pilates formen part del dia a dia.
Aquest entorn ajuda a reduir l’estrès i l’aïllament, i fomenta vincles entre famílies que comparteixen una experiència vital similar.
Una xarxa de solidaritat que ho fa possible
Amb motiu del 15è aniversari, l’entitat ha impulsat la campanya “Apadrina una habitació!”, un projecte de micromecenatge per garantir el manteniment dels espais. El cost anual per habitació és de 15.000 euros.
El projecte té un cost anual de 600.000 euros i es finança gràcies a un model mixt que combina aportacions públiques i privades, així com la implicació de voluntaris, empreses i ciutadania.