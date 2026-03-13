El Govern crea un grup de treball sobre l'impacte econòmic de la guerra a l'Iran

  • El Govern articula un pla conjunt amb els partits, però sense detalls concrets
  • Socialistes descarten rebaixes fiscals mentre els partits d’esquerra pressionen per mesures socials
El president Salvador Illa i els consellers Albert Dalmau, Alícia Romero, Jaume Duch i el secretari general d’Empresa, Pol Gibert | ACN
Yael Carrasco
El Govern de la Generalitat ha anunciat la creació d’un grup de treball permanent coordinat per la conselleria d’Economia amb la participació dels portaveus econòmics de tots els grups parlamentaris. L’objectiu oficial és analitzar l’impacte econòmic de la guerra a l’Iran, però de moment no s’han anunciat mesures concretes ni calendari d’actuació.

Segons el conseller de Presidència, Albert Dalmau, el paquet de mesures urgents es posarà en marxa “el més aviat possible”, un cop es coneguin les decisions del govern espanyol i de la Comissió Europea i s’estudiï la seva complementarietat. L’estratègia, de moment, és esperar.

Rebuig a rebaixes fiscals

Junts i el Partit Popular havien plantejat rebaixes d’IRPF com a mesura directa davant el conflicte, però els socialistes les descarten: només ajustos puntuals si cal. “Després de l’anàlisi en profunditat, articularem la resposta més eficient”, ha afegit Dalmau.

Tant uns com els altres portaven diverses propostes, entre elles, rebaixar l'IRPF a rendes baixes i mitjanes, així com bonificacions en successions, donacions i habitatge, o la demanda d'un fons de 50 milions d’euros per autònoms i pimes o suspendre alguns impostos propis.

El PSC s'hi ha negat a "alterar substancialment" la fiscalitat i ha argumentat que els pressupostos del Govern ja permeten "desplegar les mesures que siguin necessàries".

Demandes socials immediates

D'altra banda, els partits d’esquerra, Comuns i CUP, han reclamat mesures socials urgents. Jéssica Albiach proposa un “escut social” català complementari al decret espanyol, amb ajuts per famílies, PIMEs, renovació energètica i habitatge.

Mentre que Laure Vega reclama mesures estructurals, fiscalització de grans empreses i control de pujades de preus, i insisteix que l’Escut Social no es pot decidir només des de Madrid.

