Comença la tramitació de la nova llei del taxi amb l'oposició frontal del sector de VTC
- La patronal visa de l'acomiadament de fins a 6.000 conductors si s'aprova la norma
- Elite Taxi planteja que s'absorbeixi a les VTC a partir de la nova llei del taxi
El Parlament comença aquest dimecres la tramitació de la nova llei catalana del taxi que pretén ordenar el sector i establir les funcions per a taxis, VTC, limusines i vehicles d'alta disposició. La norma impulsada per PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP manté el pols obert entre el sector del taxi i les VTC per les diferències que tenen sobre el text.
La patronal de les UNAUTOVTC, que representa prop de 4.000 conductors que hi ha a Catalunya, la majoria a Barcelona, assegura que deixar de considerar aquests vehicles com a servei urbà condueix inevitablement a la desaparició del sector i alerta d'acomiadaments.
"Barcelona tornaria als anys 80 i 90 en quant oferta de mobilitat. Seria l'única ciutat d'Europa on no existiria el sector VTC", ha avisat José Manuel Berzal, president executiu nacional de la patronal UNAUTO, en declaracions al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4. Per a Berzal, la conseqüència de la norma "la pagarien entre 5.000 i 6.000 persones que perdrien el seu lloc de feina".
A banda, la patronal creu que aquesta llei "neix morta" i que va en contra de la jurisprudència. Avisen que es posaran en contacte amb els grups polítics per introduir esmenes al text per mantenir la supervivència del sector.
Elite Taxi planteja absorbir als conductors de VTC
El sindicat principal de taxistes, Élite Taxi, ha valorat molt positivament el text de la norma i ha plantejat una esmena perquè es pugui bescanviar una llicència de VTC per una de taxi amb un límit de 8 anys perquè els conductors no perdin la feina. El seu portaveu, Tito Alvarez, defensa que el sector del taxi pot absorbir tots aquests llocs de treball.
Álvarez ha puntualitzat que la majoria de conductors d'Uber, Bolt i Cabify són autònoms i que "estan cansats que els parin i els multin perquè estan fora de la legalitat".