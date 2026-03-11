Catalunya desplega la Llei ELA: ajuts de fins a 15.000 € i una atenció reforçada
- A partir del 19 de març es podrà demanar el reconeixement de l'anomenat grau III+ de dependència
- Es calcula que unes 200 persones es podran beneficiar de les prestacions de la nova llei a Catalunya
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern aprovarà dimarts el decret que permet desplegar la Llei ELA a Catalunya.
La normativa estableix ajudes específiques per a persones afectades d’esclerosi lateral amiotròfica i d'altres malalties neurològiques greus. Segons Illa, unes 200 persones podrien beneficiar-se del nou sistema, que es podrà començar a sol·licitar a partir del 19 de març.
Un grau III+ per als casos de dependència extrema
El decret concreta el procediment per accedir al grau III+ de dependència, el nivell més alt i l’únic que dona accés directe a les prestacions específiques de la Llei ELA.
Aquest grau està destinat a persones amb ELA en fase avançada o amb altres patologies com malalties de neurona motora, encefalopaties espongiformes transmissibles, infart cerebral o atròfia muscular espinal tipus I i II.
Un sistema d’avaluació amb gestor de cas i resposta en 3 mesos
Cada sol·licitud serà valorada per un gestor de cas, un professional del Departament de Drets Socials que analitzarà les necessitats clíniques i de cures. L’Administració s’ha compromès a donar resposta en un màxim de tres mesos.
Per accedir al grau III+ caldrà un informe mèdic que acrediti almenys dos criteris: ventilació assistida més de 8 hores, aspiracions diàries de secrecions o immobilitat del tren superior.
Prestacions d’entre 5.000 i 15.000 € mensuals
El Govern destinarà 20 milions d’euros el 2026 per cobrir totes les sol·licituds. Els ajuts oscil·len entre 5.000 i 15.000 € mensuals, amb imports graduats segons la intensitat d’atenció necessària: de 8 a 24 hores diàries.
La prestació base estatal és de 4.930 €, i la Generalitat hi afegeix un complement que pot arribar als 4.929 € addicionals en els casos més greus. Així, les persones que requereixen assistència les 24 hores poden percebre fins a 14.788 € mensuals, cobrint pràcticament tot el cost del servei.
Servei a domicili, assistent personal i compatibilitat amb altres ajuts
Els ajuts es vinculen a dos serveis: atenció a domicili o assistent personal. La persona beneficiària haurà de contractar un servei professional, i la prestació en cobrirà el cost fins al límit establert. A més, el nou sistema serà compatible amb altres prestacions de dependència, permetent combinar recursos com centres de dia o assistència personal.
Només quedaran exclosos del finançament total els trams més alts de renda, que assumiran un copagament del 5%.