El MNAC baixa a la ciutat amb l’ampliació al Palau Victòria Eugènia
- El futur Museu Nacional d’Art de Catalunya tindrà dos edificis i estarà connectat per un passadís cobert
- Tindrà un cost de 112 milions d'euros i la primera part de la construcció estarà enllestida el tercer trimestre de 2029
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ha presentat el projecte d’ampliació al Palau Victòria Eugènia, que inclou un passadís cobert de connexió amb el Palau Nacional. Les obres començaran el primer trimestre del 2028, marcant un pas històric per apropar encara més el museu al teixit urbà.
El projecte té un cost de 112,6 milions d’euros, aportats per la Generalitat (50%), l’Estat (30%) i l’Ajuntament de Barcelona (20%). La remodelació vol coincidir amb el centenari de l’Exposició Internacional de 1929, recuperant i donant valor a un espai emblemàtic de Montjuïc.
Un dels aspectes destacats del projecte és el passadís cobert que connectarà els dos palaus, oferint una lectura unitària dels seus espais i enllaçant el hall d’accés del Palau Victòria Eugènia amb l’interior del Palau Nacional. Aquest particular bulevard serà accessible i podrà acollir usos independents a més de facilitar la connexió directa amb la trama urbana.
Espais nous per complir la missió del museu
Segons el director del MNAC, Pepe Serra, l’ampliació permetrà mostrar tota la creació artística catalana fins a l’actualitat “sense limitacions espacials”, resolent una “anomalía en Europa”. Ara mateix, tres generacions d’artistes catalans, així como els fons de fotografia i còmic, queden fora de l’exposició permanent.
El director del MNAC, Pepe Serra, assegura que l'ampliació del MNAC permetrà que Barcelona i Catalunya disposin d'un Museu Nacional "a l'alçada del que s'espera d'una capital cultural europea"
El projecte guanyador, d’Harquitectes i Christ & Gantenbein, preveu una nova entrada a plaça Carles Buïgas, la connexió subterrània entre palaus i la rehabilitació parcial del Palau Nacional.
Serra destaca que l’ampliació permetrà reforçar el rol del MNAC com a museu de país i com a espai de servei públic i permetrà que Barcelona i Catalunya disposin d'un Museu Nacional "a l'alçada del que s'espera d'una capital cultural europea" | Informa: Marta Orquín
Calendari d’obres i impacte sobre l’activitat del museu
El 2027 es tancarà la primera planta del Palau Nacional, on hi ha les sales d’art modern i contemporani, i el MNAC no programarà exposicions temporals entre 2027 i 2029. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, subratlla que aquesta ampliació obre una nova etapa i reforça la cooperació entre institucions per situar els museus com a espais vius del segle XXI.
Ernest Urtasun assegura que amb l'ampliació el MNAC "baixarà a la ciutat".
"Els museus del segle XXI han de ser places públiques de la cultura"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que les tres administracions “no han deixat escapar una oportunitat històrica” i que el museu podrà desplegar el seu potencial i patrimoni cultural. “Som davant d’un dels grans projectes de país de la mateixa importància que la Sagrada Família, el Catalunya Mèdia City, el Museu Arqueològic de Tàrraco, la transformació de Fira de Barcelona, l’Aeroport de Barcelona o l’estació de la Sagrera”, ha argumentat el president de la Generalitat.