Més de 27.000 denúncies per violències masclistes l'any 2025
- L'any passat es van reduir els feminicidis, de 19 a 11, però van créixer un 14% les agressions sexuals a menors de 16 anys
- Els Mossos fan un seguiment actiu dels casos d'unes 24.000 víctimes, el 75% de les quals disposen de mesures judicials de protecció vigents
Els Mossos d'Esquadra van registrar l'any passat un total de 27.763 denúncies per violències masclistes en l'àmbit de la parella, en l'àmbit familiar i en relació amb violències sexuals. El cos policial fa seguiment de 24.044 víctimes, de les quals, un 76% disposen d'una mesura judicial de protecció vigent.
De la comparació amb les xifres d'anys anteriors, destaca un creixement del 14% de les agressions sexuals a menors de 16 anys amb penetració sense violència o intimidació. D'altra banda, en la tipologia de violència en l'àmbit familiar, s'han incrementat en un 10% les víctimes d'entre 0 i 5 anys, i han augmentat un 22% els autors que eren menors d'edat. També han crescut un 30% les violències digitals. La nota positiva és que l'any passat es van reduir els feminicidis, de 19 el 2024 a 11 el 2025.
De les 24.044 víctimes de les quals els Mossos en van fer seguiment, la meitat (53%) eren per casos de violència masclista en l'àmbit de la parella. La resta són amb motiu de violència masclista, agressions sexuals, mutilació genital femenina, matrimonis forçats, d'il·lícits penals motivats per l'odi i la discriminació, i de tràfic d'éssers humans. A finals d'any, 151 dones tenien protecció policial. D'elles, 135 estaven en risc mitjà, 8 en risc alt i 8 més, molt alt.
Durant tot l'any, es van activar 1.472 proteccions policials, cosa que representa un increment del 26% respecte al 2024.
Violència masclista en diferents àmbits
En l'àmbit de la parella, es van registrar 16.842 denúncies per violència masclista, xifra que representa un descens del 2% si es compara amb l'any anterior, però han pujat un 26% respecte a les dades disponibles de fa 10 anys.
Del global de denúncies en l'àmbit de la parella, en un 36% es tractava de casos de maltractament en l'àmbit de la llar, un 20% per amenaces, 17% per trencament de condemna i un 3% per violència física o psicològica habitual. El 5% eren per violència sexual dins de la parella (828). D'aquestes, el 5% (38) corresponen a agressions sexuals contra menors de 16 anys.
Pel que fa a la violència digital, han augmentat un 30% el nombre de denúncies. Segons els Mossos, els agressors troben en l'espai digital unes facilitats que no tenen fora de la xarxa: l'anonimat, la possibilitat d'utilitzar perfils falsos i, en general, una sensació d'impunitat que permet que alguns usuaris mostrin un nivell d'hostilitat molt superior al que tindrien en un espai físic.
També s'han incrementat les denúncies per agressions sexuals amb penetració (+16%), les temptatives d'homicidi (+16%) i la violència indirecta als fills (+9%). En l'àmbit familiar, el 54%dels casos la víctima era una nena o dona i, l'autor, un home del seu nucli de convivència. Les tipologies més habituals van ser maltractaments (50%), trencament de condemna (12%), amenaces (11%) o violència física o psicològica habitual (8%).
Es van comptabilitzar 4.606 víctimes d'aquesta mena de delicte, de les quals el 15% eren nenes o adolescents. Entre les menors d'edat, la franja amb més incidència és la de 6 a 11 anys. Tot i això, els Mossos ressalten que l'increment més destacat s'ha registrat en la franja dels 0 als 5 anys, amb un augment del 10% respecte al 2024.
Agressions a menors i feminicidis
Durant el 2025 es van comptabilitzar 3.163 denúncies per violència sexual masclista, cosa que representa un increment del 4%. Del total de casos, un 26% van ser agressions sexuals sense penetració i sense violència o intimidació, un 20% per agressions amb penetració i violència o intimidació, i un 14% per agressions sexuals amb penetració sense violència o intimidació.
Els Mossos destaquen que han crescut les agressions sexuals a menors de 16 anys amb penetració sense violència o intimidació en un 14% (de 189 a 216) i els delictes per exhibicionisme (+30%).
Pel que fa als feminicidis, es van registrar un total d'11 casos, 7 dels quals en l'àmbit de la parella. Només una d'aquestes víctimes havia presentat denúncia prèvia i disposava d'una ordre de protecció vigent. A més a més, en 4 dels 7 casos, l'autor comptava amb antecedents per delictes violents o contra el patrimoni.
Els 4 feminicidis restants es van donar en l'àmbit de la violència familiar. En la meitat dels casos hi havia trastorns mentals diagnosticats i/o consum d'estupefaents. El 75% dels detinguts tenien antecedents.