S'obre la preinscripció d'infantil i primària per al curs 2026-2027
- Les famílies poden presentar la sol·licitud fins al 18 de març
- Educació preveu menys grups a I3 i ajusta l’oferta per combatre la segregació
El primer timbre encara no ha sonat, però les famílies ja tenen el curs 2026-2027 al cap. Aquest dimecres s'ha obert el període de preinscripció escolar per al segon cicle d’educació infantil i primària. Les sol·licituds es poden presentar telemàticament fins al 18 de març.
En el cas de l’ESO, el termini comença divendres i també s’allarga fins al dia 18.
La llista amb la puntuació provisional es publicarà el 15 d’abril i les reclamacions es podran presentar fins al 20 d’abril. El dia 28 es farà el sorteig del número de desempat i l’endemà es publicarà la llista ordenada. Finalment, el 10 de juny es donarà a conèixer l’assignació definitiva de places.
Menys infants a I3, més alumnat a l’ESO
L’oferta inicial presentada pel Departament d’Educació preveu 2.966 grups a I3, per una reducció de 1.700 infants a causa d'una davallada demogràfica. Són 37 grups menys que en l’oferta final del curs actual.
A 1r d'ESO, en canvi, seran 2.866 grups, 25 més. El nombre d'estudiants augmentarà en 2.027.
En total el curs 2026-2027 tindrà 132.600 alumnes: 53.600 a I3 i 79.000 a primer d’ESO.
Segons Montserrat Duran, directora general de Centres Públics, la baixada d’alumnat facilita la reducció de ràtios: “El fet que hi hagi menys alumnes que han d’entrar al sistema educatiu permet organitzar la planificació".
Ajustar l’oferta per evitar vacants i segregació
Un dels objectius d’aquest any és evitar la sobreoferta de places, que pot generar vacants i accentuar la segregació escolar.
El Departament diu que ha treballat per ajustar l’oferta a les necessitats reals d’escolarització de cada municipi, i ha tingut en compte la matrícula viva.
“La voluntat és no generar més places de les que el sistema necessita”, remarca Duran, i insisteix que les famílies que vulguin optar per la pública “ho poden fer amb tota tranquil·litat”.
Campanya per trencar prejudicis
El procés de preinscripció no es viu igual a tots els centres. Més de seixanta escoles i entitats socials s’han unit en la campanya “Aquí comença tot” per visibilitzar centres que sovint queden fora de les tries inicials de les famílies, no pas pel projecte pedagògic sinó per la seva composició social.
Durant les portes obertes, s’hi senten comentaris com: “No m’imaginava aquest centre així”, o “ens havien dit que no hi anéssim i sortim enamorats”. Testimonis que, segons la campanya, evidencien que molts recels no tenen fonament quan es coneix la realitat del centre.
Des de la Fundació Bofill defensen que la diversitat és una garantia de cohesió social i insisteixen que cal evitar que es concentri l’alumnat vulnerable.
“Funcionem massa sovint amb idees prèvies que poden distorsionar la realitat”, ha advertit Duran, que anima a participar en les portes obertes i a valorar els serveis educatius i el vincle amb el territori.