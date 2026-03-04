Catalunya arrenca l’any amb menys turistes però bat rècord de despesa
- Al gener l'arribada de turistes internacionals va baixar un 6,2%
- Les dades de l'INE marquen un nou rècord de despesa amb 1.273,57 milions, un 14,8%
Menys turistes, però més despesa. Aquesta és la recepta desitjada que es va materialitzar al gener, quan van arribar 1.010.902 turistes internacionals. Suposa un descens del 6,22% respecte al 2025, quan es va assolir el màxim de la sèrie històrica. Així i tot, és la segona millor xifra per a un inici d’any.
Rècord de despesa turística
La notícia més important és que, malgrat la davallada de turistes, despesa total va assolir els 1.273,57 milions d’euros, amb un increment del 14,8% anual. Una dada que pren més volada tenint en compte que és el valor més alt registrat en un mes de gener. La despesa mitjana per persona va ser de 1.260 euros, un 22,36% més que l’any anterior.
Cada turista va gastar 185 euros/dia, un 12,66% més, i va romandre a Catalunya 6,82 dies de mitjana (un augment del 8,6%). En total, això es va traduir en 6,78 milions de pernoctacions, pràcticament les mateixes que l’any anterior.
Catalunya, segon destí de l’Estat
En el conjunt d’Espanya, al gener van arribar 5,1 milions de turistes internacionals. Les Canàries van liderar amb el 27,85% del total, seguides de Catalunya (19,72%) i Madrid (14,95%). Els principals orígens van ser Regne Unit, Alemanya i França.
Malgrat la inferior afluència, l'augment de la despesa indica un perfil de turista amb capacitat econòmica més elevada i estades més llargues. El sector interpreta aquestes dades com un senyal positiu per al 2026, especialment pel creixement de la despesa turística internacional.