El cinema català busca coronar-se a la gran nit dels Goya a Barcelona
- Les coproduccions catalanes 'Los domingos' i 'Sirât' parteixen com a grans favorites
- Carla Simón, Albert Serra i els germans Cervantes opten a les principals estatuetes
Les catifes vermelles ja estan esteses als voltants de l'Auditori Fòrum CCIB i les estatuetes de bronze esperen els seus nous propietaris. No és una nit qualsevol; després de 26 anys de llarga espera, els Premis Goya tornen a Barcelona, que es converteix en l'epicentre del cinema espanyol.
La gala es podrà seguir en directe per La 1, i en català per La 2 Catalunya i Ràdio 4 des de les 22 hores.
Un duel de titans amb segell català
La gala estarà marcada pel domini de les coproduccions catalanes. Dues pel·lícules centren totes les mirades i les travesses: 'Los domingos', d'Alauda Ruiz de Azúa, que arriba amb 13 nominacions i l'aval dels Premis Forqué; i 'Sirât', d'Oliver Laxe, amb 11 candidatures i un recorregut internacional fulgurant que inclou el premi a Cannes i la nominació a l'Oscar.
'Sorda', d'Eva Libertad (7 nominacions), completa el trio català que competeixen per la millor pel·lícula.
Carla Simón es retroba amb la seva història
Tot i que 'Romería' ha quedat fora d'aquesta categoria, Carla Simón podria alçar-se amb el Goya a la millor direcció. Amb aquest film, tanca la seva emotiva trilogia familiar explorant la història dels seus pares sota l'ombra de l'heroïna.
"Sento que és una generació que l'he mirat sempre des de llocs molt foscos... estem en un moment de mirar-la des d'un altre lloc, amb més llum i posar-la en valor", explica la directora.
Simón es veurà les cares amb un altre pes pesat del cinema català, Albert Serra, nominat per 'Tardes de soledad', el documental que ja va conquerir la Concha d'Or a Sant Sebastià.
Intèrprets en el punt de mira
La nit podria ser rodona per als germans Cervantes que, després de triomfar als Gaudí, l'Ángela opta al Goya com a millor actriu per 'La Furia', mentre que l'Álvaro podria endur-se el de millor actor de repartiment per 'Sorda'.
Per la seva banda, la veterana Nora Navas aspira al seu tercer Goya per 'Mi amiga Eva', tot i que confessa amb humor que ho té complicat: "com deia Javier Cámara, et passejaràs per totes les gales i no et menjaràs ni una rosca".
La gala, presentada per Rigoberta Bandini i Luis Tosar, promet ser un espectacle musical amb actuacions de Bad Gyal, Belén Aguilera i La Casa Azul, i comptarà amb el toc internacional de Susan Sarandon, que rebrà el Goya Internacional 2026.
Nominacions destacades
Millor Pel·lícula:
- 'La cena'
- 'Los domingos'
- 'Maspalomas'
- 'Sirât'
- 'Sorda'
Millor Direcció:
- Alauda Ruiz de Azúa, per 'Los domingos'
- Carla Simón, per 'Romería'
- Oliver Laxe, per 'Sirât'
- Jose Mari Goenaga i Aitor Arregi, por 'Maspalomas'
- Albert Serra, per 'Tardes de Soledad'
Millor Actor Protagonista:
- Alberto San Juan, per 'La cena'
- Miguel Garcés, per 'Los domingos'
- Jose Ramón Soroiz, per 'Maspalomas'
- Mario Casas, per 'Muy lejos'
- Manolo Solo, per 'Una quinta portuguesa'
Millor Actriu Protagonista:
- Ángela Cervantes, per 'La furia'
- Patricia López Arnaiz, per 'Los Domingos'
- Antonia Zegers, per 'Los Tortuga'
- Nora Navas, per 'Mi amiga Eva'
- Susana Abaitua, per 'Un fantasma en la batalla'
Millor Direcció Novell:
- Ion de Sosa, per 'Balearic'
- Jaume Claret Muxart, per 'Estrany riu'
- Gemma Blasco, per 'La furia'
- Gerard Oms, per 'Muy lejos'
- Eva Libertad, per 'Sorda'
Millor Actor de Repartiment:
- Miguel Rellán, per 'El cautivo'
- Juan Minujín, per 'Los domingos'
- Kandido Uranga, per 'Maspalomas'
- Tamar Novas, per 'Rondallas'
- Álvaro Cervantes, per 'Sorda'
Millor Actriu de Repartiment:
- Elvira Mínguez, per 'La Cena'
- Nagore Aramburu, per 'Los domingos'
- Miryam Gallego, per 'Romería'
- Elena Irureta, per 'Sorda'
- María de Medeiros, per 'Una quinta portuguesa'
Millor Pel·lícula Documental:
- '2025. Todos somos Gaza'
- 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine'
- 'Flores para Antonio'
- 'Tardes de soledad'
- 'The Sleeper. El Caravaggio perdido'
Millor Pel·lícula d'Animació
- 'Bella'
- 'Decorado'
- 'El tesoro de Barracuda'
- 'Norbert'
- 'Olivia y el terremoto invisible'