Els Goya tornen a Barcelona 26 anys després: un negoci rendible
- Generalitat i Ajuntament inverteixen 3 milions d'euros amb una previsió de retorn econòmic de fins a 12 milions d'euros
- La Gala suposa una oportunitat única per reforçar la projecció de marca, la reputació internacional i consolidar la indústria cinematogràfica a la capital catalana
La Gala dels Premis Goya torna a Barcelona 26 anys després per celebrar la seva 40a edició. Es tracta d’un esdeveniment que transcendeix el cinema i actua com a potent impuls de projecció de marca, reputació internacional i reforç del compromís amb la cultura i la indústria audiovisual a la ciutat.
Per aconseguir que la festa del cinema se celebri a Barcelona, la Generalitat ha aportat 2 milions d’euros a través de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Aquests se sumen al milió d'euros aportat per l’Ajuntament i que es corresponen al cànon que s'ha de pagar a l’Acadèmia del Cinema.
Una bona operació, rendible segons asseguren des de les administracions catalanes, que confien a multiplicar per tres o per quatre la inversió pública inicial. I és que la previsió és assolir un retorn mínim de 9 milions, fins i tot ampliable a 12 milions, principalment gràcies a l’impacte mediàtic estimat entre 8 i 10 milions.
Un punt d'atracció internacional com demostren la presència a la Gala d'actrius com Susan Sarandon, que rebrà el Goya Internacional, succeint a Richard Gere, Juliette Binoche, Sigourney Weaver o Cate Blanchett.
Els precedents d'altres ciutats
Les previsions d’impacte econòmic i mediàtic que s’atribueixen al retorn dels Goya a Barcelona es basen en resultats contrastats de les ciutats l'han precedit. Granada, amfitriona el 2025, va assegurar que va obtenir un impacte econòmic directe de 8,48 milions d’euros i un retorn mediàtic valorat en 71 milions, amb una ocupació hotelera pràcticament total i més de 600 llocs de treball generats al voltant de l’organització.
Valladolid, el 2024, també va transformar la gala en un motor cultural: va atraure més de 30.000 assistents a activitats paral·leles, va omplir el 100% dels hotels, va generar prop de 10 milions d’euros d’impacte net i va liderar l’audiència televisiva amb 2,4 milions d’espectadors i un 23,5% de quota.
Per la seva banda, Màlaga ja havia demostrat el 2021 que l’efecte Goya funciona fins i tot en edicions més contingudes, aconseguint més de 6 milions d’euros de retorn. L’elevada audiència televisiva —com el 24,4% de quota a Granada el 2025, amb 2,34 milions d’espectadors— converteix els Goya en un aparador publicitari massiu.
Hotels plens i activació econòmica
La previsió del Govern és que la celebració dels Goya comportarà més d’un milió d'euros en despesa directa dels assistents i l’activació d’hotels, restauració i serveis per a més de 3.000 participants. Vueling ja ha reforçat els vols diaris entre Madrid i Barcelona aquesta setmana, tot i que a ningú se li escapa que l’esdeveniment coincideix amb l’arrencada del MWC, que portarà 100.000 congressistes d'arreu del planeta a la ciutat.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, remarca que els Goya seran una “finestra internacional” i reforçaran un sector audiovisual que ja representa el 3% del PIB català. Catalunya produeix el 31% de les pel·lícules de l’Estat, concentra el 46% de les coproduccions internacionals de llargmetratge i el 28% de les de curtmetratge. L’esdeveniment "dona múscul" al projecte Catalunya Media City, destinat a convertir-se en el gran hub audiovisual europeu.
Una gala amb talent català i projecció global
L’edició del 2026 tindrà lloc a l’Auditori del CCIB i estarà presentada per Luis Tosar i Rigoberta Bandini, amb direcció d’Ángel Custodio i Tinet Rubira. Més de seixanta figures del cinema espanyol hi participaran, entre elles J.A. Bayona, Laia Costa, Eduard Fernández, Enric Auquer, Mar Coll, Victoria Luengo, Carlos Cuevas, i molts altres, posant en relleu el talent català davant milions d’espectadors.