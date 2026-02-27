Bryan Adams i Juan Diego Flórez, artistes destacats al Festival Cap Roig
- La 26a edició del certamen tindrà una àmplia presència d'artistes femenines, com ara Anastacia, Diana Krall o Amaia
- Les 49.000 entrades es posaran a la venda dilluns 2 de març a les 10 del matí al web oficial del festival
El Festival Cap Roig celebrarà aquest estiu la 26a edició amb un cartell que combina grans noms internacionals i una clara aposta per la presència femenina. El certamen tindrà lloc del 3 de juliol al 18 d'agost en l'entorn natural entre Palafrugell i Mont-ras, al Baix Empordà.
La presentació oficial ha posat en relleu la consolidació del festival com una de les cites musicals de referència a Europa, amb una previsió de 49.000 entrades a la venda i una programació que, segons l’organització, és l’edició amb més dones artistes de la seva història.
Un cartell amb grans noms i noves veus
El Festival Cap Roig tornarà a reunir aquest estiu una gran varietat d’artistes nacionals i internacionals en una edició que destaca per la varietat d’estils i generacions. El cartell combina figures consagrades de la música internacional com Bryan Adams, Anastacia, Rick Astley, Mika, Diana Krall o HAUSER amb grans noms del panorama estatal com Víctor Manuel, Antonio Orozco, Pablo López, Rosario, Malú, Luz Casal i Miguel Ríos.
També hi seran presents veus destacades com Juan Diego Flórez i artistes que representen l’escena actual com Amaia, Valeria Castro, Miki Núñez, 31 FAM o Taburete, així com formacions amb una trajectòria emblemàtica com Lax’n’Busto i Café Quijano. A més, el festival manté la seva aposta pel públic familiar amb el Cap Roig Mini, ampliant així una programació pensada per arribar a tots els públics i sensibilitats musicals.