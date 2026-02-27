Enlaces accesibilidad
Música en viu a la Costa Brava

Bryan Adams i Juan Diego Flórez, artistes destacats al Festival Cap Roig

  • La 26a edició del certamen tindrà una àmplia presència d'artistes femenines, com ara Anastacia, Diana Krall o Amaia
  • Les 49.000 entrades es posaran a la venda dilluns 2 de març a les 10 del matí al web oficial del festival
En el escenario, una banda musical se presenta ante una multitud entusiasta, bajo la intensa iluminación de focos. El ambiente festivo sugiere un evento musical vibrante y lleno de energía.
El Festival Cap Roig reuneix milers d’espectadors en una edició marcada per la varietat d’estils i grans noms del panorama musical
Carles Gallego | Beatriz Gálvez

El Festival Cap Roig celebrarà aquest estiu la 26a edició amb un cartell que combina grans noms internacionals i una clara aposta per la presència femenina. El certamen tindrà lloc del 3 de juliol al 18 d'agost en l'entorn natural entre Palafrugell i Mont-ras, al Baix Empordà.

La presentació oficial ha posat en relleu la consolidació del festival com una de les cites musicals de referència a Europa, amb una previsió de 49.000 entrades a la venda i una programació que, segons l’organització, és l’edició amb més dones artistes de la seva història.

Un cartell amb grans noms i noves veus

El Festival Cap Roig tornarà a reunir aquest estiu una gran varietat d’artistes nacionals i internacionals en una edició que destaca per la varietat d’estils i generacions. El cartell combina figures consagrades de la música internacional com Bryan Adams, Anastacia, Rick Astley, Mika, Diana Krall o HAUSER amb grans noms del panorama estatal com Víctor Manuel, Antonio Orozco, Pablo López, Rosario, Malú, Luz Casal i Miguel Ríos.

També hi seran presents veus destacades com Juan Diego Flórez i artistes que representen l’escena actual com Amaia, Valeria Castro, Miki Núñez, 31 FAM o Taburete, així com formacions amb una trajectòria emblemàtica com Lax’n’Busto i Café Quijano. A més, el festival manté la seva aposta pel públic familiar amb el Cap Roig Mini, ampliant així una programació pensada per arribar a tots els públics i sensibilitats musicals.

