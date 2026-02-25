Primer tractament preventiu per a menors amb migranya
- Redueix a la meitat els dies de dolor en gairebé el 50% dels nens
- L'11% dels infants i adolescents de Catalunya pateix la malaltia
Llevar-se i notar pressió al cap; intentar dinar mentre les nàusees guanyen la partida o tenir coses a fer, però haver-se de tancar a les fosques perquè la llum i el soroll fan mal. És la realitat de molts adults, però també la d'un 11% dels infants i adolescents de Catalunya. Una vida marcada pel "no puc" a causa de la migranya, una malaltia crónica.
Mentre que els adults disposen de fàrmacs preventius moderns, els pacients pediàtrics fins ara havien de conformar-se amb "solucions de préstec": medicaments per a l'epilèpsia o la hipertensió que sovint tenien efectes secundaris feixucs.
Ara, un estudi internacional de fase 3, amb participació de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron, promet canviar-ho.
Un canvi de paradigma
L'estudi ha demostrat que el fremanezumab, un anticòs monoclonal que ja s'utilitza en adults, és eficaç i segur per als menors d'entre 6 i 17 anys. Es tracta d'un fàrmac preventiu que actua sobre la molècula CGRP, que fa que es desenvolupi la migranya.
Segons la Dra. Patricia Pozo-Rosich, cap de Neurologia de Vall d’Hebron, els resultats són molt bons: "L'assaig ha demostrat que redueix almenys un 50% els dies de migranya al mes en gairebé la meitat dels nens estudiats".
De fet, en més del 60% dels pacients de l'estudi, la millora és dràstica.
L'impacte en el dia a dia
La migranya és la malaltia neurològica més discapacitant en l'edat pediàtrica. Segons el Dr. Edoardo Caronna, neuròleg de la Unitat de Cefalea, un nen amb migranya és un nen que perd hores d'escola i de socialització, moments clau per decidir el seu futur.
La Noa pateix migranyes des dels dos anys. Abans de participar en l’assaig, podia passar 12 dies al mes amb un dolor que ella descriu com si algú li "axafés" el cap. "Quan em feia mal, tenia menys ganes de fer coses; un mínim soroll em molestava molt", recorda.
Gràcies a aquest tractament mensual, la seva vida ha fet un gir de 180 graus. Ha passat d'una desena de crisis a només dues o tres. La seva mare celebra que aquest Nadal la Noa va estar-se fins a la nit a la reunió familiar quan, normalment, a mitja tarda sempre volia marxar perquè ja no podia aguantar el bullici.
Un fàrmac amb futur pròxim
El fàrmac ja s'ha aprovat als Estats Units per a ús pediàtric, però a Europa encara ha de passar els processos reguladors de l'EMA i de les agències estatals.
“Esperem que pugui arribar aviat”, diu el doctor Caronna, que remarca que disposar de fàrmacs que “puguin controlar la malaltia de manera específica és un gran avenç”. La Dra. Pozo-Rosich confia que el tractament es pugui comercialitzar el 2027.