Els partits catalans veuen insuficient la desclassificació dels papers del 23F
- Junts reclama que es publiquin els documents sobre les "clavegueres de l'Estat" i dels atemptats del 17A
- Esquerra critica que Sánchez utilitzi la mesura per desviar el focus mediàtic
La desclassificació dels documents secrets relacionats amb el cop d'Estat del 23 de febrer de 1981 anunciada per Pedro Sánchez ha estat rebuda positivament pels partits catalans, però ho consideren insuficient. Junts ha exigit que també es facin públics els papers de les "clavegueres de l'Estat" i sobre l'atemptat del 17A de Barcelona i Cambrils, mentre que Esquerra desconfia que sigui un avenç en el "procés de democratització".
"Els catalans tenim el dret a saber la veritat i que no hàgim d'esperar 50 anys", ha reclamat Jordi Turull, secretari general de Junts, en una declaració davant els mitjans. Els de Puigdemont han criticat que "la resistència a desclassificar els papers, encara genera més dubtes" sobre fets com els atacs jihadistes del 2017 i l'espionatge policial a partits independentistes.
Des d'Esquerra, la seva secretària general, Elisenda Alamany, ha opinat en declaracions a RNE que no li genera "gaire esperança" la desclassificació i que "ja era hora" que es fessin públics els documents d'un intent de cop d'Estat de fa 45 anys. Per a Alamany, es tracta d'un truc del president del govern per desviar el focus mediàtic: "Sánchez es torna a treure del barret de copa un tema per tapar els seus temes de gestió i lideratge".
Sumar reclama la reforma de la llei de secrets oficials
La part del govern de Sumar demana la reforma de la llei de secrets oficials. El ministre de Cultura i portaveu de la formació, Ernest Urtasun, ha valorat la desclassificació dels papers del 23F que s'aprovarà aquest dimarts en Consell de Ministres com "una bona notícia" i "un primer pas". No obstant això, insta el govern a anar més enllà i canviar la llei actual que es manté des de l'any 1968 en plena dictadura franquista i que considera "una anomalia a Europa".
Urtasun ha recordat que aquesta reforma consta en el pla de regeneració democràtica acordat entre Sumar i PSOE. "Complim amb la memòria, però anem tard", ha conclòs.