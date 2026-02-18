Vall d'Hebron extirpa un tumor hepàtic inoperable amb una tècnica de trasplantament
- L’òrgan es manté amb vida mentre es desconnecta temporalment la circulació sanguínia
- El procediment obre una nova via per a pacients amb opcions només pal·liatives
L'Hospital Universitari Vall d’Hebron ha obert una nova via cap a on la cirurgia convencional no podia arribar. Per primer cop a l’Estat, ha aplicat una tècnica pròpia del trasplantament hepàtic per extirpar un tumor considerat inoperable.
La Cristina, de 58 anys, tenia un colangiocarcinoma —un tumor de les vies biliars— de la mida d’una pilota d’handbol que envaïa estructures vitals. L’única opció hauria estat extreure la vena cava i bona part del fetge, amb un risc inassumible.
La decisió, però, va ser una altra. La tècnica consisteix a refredar el fetge entre 4 i 10 °C, interrompre completament la circulació sanguínia durant uns 60 minuts i, mentrestant, mantenir l’òrgan oxigenat per garantir-ne la conservació.
La intervenció va durar més de deu hores i hi van participar quinze professionals, entre ells cinc cirurgians. Abans de quiròfan, s'havia reduït el tumor amb quimioteràpia i immunoteràpia.
La tecnologia HOPE dins del cos
La novetat ha estat utilitzar la tecnologia HOPE —perfusió oxigenada hipotèrmica— habitual en trasplantaments, però connectada directament a la pacient i sense extreure el fetge del cos. “En comptes que els fetges estiguin en una caixa freds, s'oxigenen i poden durar més”, explica el doctor Gonzalo Sapisochin, cap de Cirurgia General, de l’Aparell Digestiu i Trasplantament Hepàtic.
Per extirpar completament el tumor, els cirurgians van haver de resecar el 60% del fetge. D’aquí la importància de preservar en les millors condicions possibles el 40% restant.
La tècnica emprada redueix el risc d’inflamació, minimitza el sagnat i preserva millor la funció metabòlica de l’òrgan, cosa que accelera la recuperació.
De tractament pal·liatiu a opció curativa
Fins ara, pacients amb aquest tipus de tumor només podien rebre tractaments pal·liatius. El subdirector assistencial del centre, José Manuel Domínguez, ha destacat que l’estratègia aporta “molta esperança” i obre la porta a oferir supervivència i qualitat de vida a malalts que no tenien alternativa quirúrgica.
El colangiocarcinoma és un tumor poc freqüent —dos casos per cada 100.000 habitants l’any— i només un 30% dels pacients es poden operar d’entrada.