Cinc joves moren en l'incendi d'un traster a Manlleu
- Tres de les víctimes són menors amb edats compreses entre els 12 i 16 anys
- L'Ajuntament de Manlleu decreta tres dies de dol i mantindrà un minut de silenci
Cinc joves han mort aquest dilluns a la nit en un incendi a Manlleu, a Osona. Les víctimes es trobaven en un traster habilitat com a habitatge, en un bloc de cinc pisos, i per motius que es desconeixen, no n'han pogut sortir. Tres de les víctimes són menors d'edat. Segons fonts de l'ajuntament, els tres menors tenien 16, 15 i 12 anys.
“⚫️5 joves han mort i 4 més han resultat ferits lleus en un tràgic incendi en el traster d'un bloc de pisos de Manlleu.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 17, 2026
🎙️ Tots els detalls amb @bernatherrandiz | @cafedidees_rtve
➕ Info: https://t.co/4lnj0SWOr8 pic.twitter.com/jnUQo5W7pP“
Els bombers van rebre l'avís poc després de les 21 hores, i van activar 13 dotacions. Van ser els veïns qui van trucar el 112 avisant del foc i de fum a l'escala, i ells mateixos van desallotjar l'edifici. Mitja hora més tard, els bombers apagaven l'incendi i localitzaven les víctimes. Quatre persones més han resultat ferides lleus, tres de les quals ja han rebut l'alta.
De matinada arribava arribava la comitiva judicial per fer l'aixecament dels cadàvers i poc després la funerària, i han marxat amb els cossos. Alhora la majoria dels veïns han pogut tornar a casa aquesta matinada, excepte tres famílies que han estat reallotjades en un hotel. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, a més de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero, i l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, s'han desplaçat fins al lloc del sinistre. "Acabat d'arribar a casa, no hi ha paraules per descriure tant de dolor", ha expressat l'alcalde del municipi, Arnau Rovira, a la xarxa social X. El batlle ha mostrat el seu agraïment a tots els serveis i voluntaris que han intervingut en les tasques derivades del foc.
“La consellera @nuriaparlon s’ha desplaçat a Manlleu per donar suport a l’alcalde @ArnauRovMar arran de l’incendi originat al traster del terrat d’un edifici del municipi.— Interior i Seguretat Pública (@interiorcat) February 17, 2026
Des del Departament expressem el nostre sincer condol a les famílies.“
Minut de silenci i tres dies de dol
L'Ajuntament de Manlleu ha lamentat els fets i ha decretat tres dies de dol, amb les banderes a mig pal en record de les víctimes. Aquesta tarda es farà un minut de silenci al municipi. A través de les xarxes socials, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat consternat pels fets i ha expressat el seu condol.
Condol del Govern i representants polítics
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat "commocionat" i ha expressat el seu condol a familiars i amistats. Ha desitjat també una ràpida recuperació a les persones ferides i ha mostrat tot el seu suport a l'alcalde, així com l'agraïment als serveis d'emergències per la seva tasca.
“Commocionat per la mort de cinc persones a conseqüència d’un incendi a un edifici de Manlleu. El meu sentit condol als seus familiars i amistats.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) February 17, 2026
Desitjo una ràpida recuperació a les persones ferides.
Tot el meu suport a l’alcalde @ArnauRovMar i el meu agraïment als serveis…“
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha expressat també el seu condol a les víctimes i l'agraïment als serveis d'emergències.