La inflació cau al 2% al gener per l'abaratiment dels carburants
- La inflació subjacent es manté estable en el 2,2% per tercer mes consecutiu
- La cistella de la compra s'encareix amb els preus dels ous a l'alça
La inflació va baixar aquest gener a Catalunya fins al 2%, una caiguda de cinc dècimes respecte del mes anterior. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), aquest descens s'explica per uns preus de l'electricitat i els combustibles menys cars que l'any anterior. Pel que fa a la inflació subjacent se situa en el 2,2% per tercer mes consecutiu.
L'Índex de Preus al Consum (IPC) a Espanya també ha disminuït fins al 2,3%, una baixada de sis dècimes respecte al desembre. Mentre que la inflació subjacent es manté en el 2,6% al gener, igual que els dos mesos anteriors.
D'aquesta manera, el creixement dels preus a Catalunya se situa per sota de la mitjana espanyola. La Comunitat de Madrid és on la inflació s'eleva més amb un 3%. Li segueixen Cantàbria i Comunitat Valenciana amb un 2,5%.
Els carburants s'abarateixen un 5,9%
Aquest descens de la inflació s'explica per un abaratiment dels carburants en un 5,9% si es compara amb els preus que hi havia fa un any. Per altra banda, s'encareixen un 5,9% les assegurances i els serveis financers, i també s'incrementen els preus dels restaurants i serveis d'allotjament en un 3,7%.
Una cistella de la compra més cara que fa un any
La cistella de la compra s'ha encarit un 2,6% en l'últim any. Els ous són els aliments que més han pujat de preu amb un increment del 21,7%. Li segueixen la carn bovina (+11%) i la carn ovina (+8,5%). També han augmentat els preus dels llegums i hortalisses (+6,5%), la fruita fresca (+5,6%) i el peix fresc i congelat (+4,3%).
L'únic producte que ha experimentat un abaratiment important en l'últim any són els olis, que han baixat de preu en un 21,6%.