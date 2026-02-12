La ventada desllueix el Dijous Gras i obliga a reprogramar l'inici del Carnaval
- Barcelona, Tarragona, Vic i Girona cancel·len o ajornen els seus actes principals per l'alerta meteorològica
- Sitges i Vilanova i la Geltrú reprogramen els seus actes principals
El vent ha entrat amb més força de la prevista aquest dijous i ha capgirat el calendari festiu. El que havia de ser una jornada de disbauxa i carrer s'ha convertit en un exercici de prudència.
A Barcelona, la coincidència de l’inici del Carnaval amb les Festes de Santa Eulàlia ha quedat, de moment, en pausa. L'Ajuntament ha cancel·lat el tret de sortida a la Casa del Mig, a Sants-Montjuïc, pel risc que les ràfegues suposen per a les estructures i la seguretat.
Afectacions arreu del territori
A Vic, la plaça Major s'ha quedat sense la festa del Dijous Gras, on s'havien de coure sis porcs i repartir 6.000 entrepans.
A Tarragona, el consistori ha traslladat la celebració i el tast de coques a divendres, anul·lant també les activitats escolars. Una mesura similar s'ha pres a Girona, on les rues del centre i les de les escoles han quedat suspeses.
D'altra banda, a Lleida la Paeria ha suspès els actes de Carnaval i les activitats a museus i centres culturals.
Carnaval a l'espera del vespre
A Sitges i Vilanova i la Geltrú, dos dels epicentres dels carnavals per excel·lència, s'ha optat per la paciència. S'han endarrerit els actes fins a les vuit del vespre, moment en què es preveu que la ventada baixi d’intensitat.
A Sitges, l'expectació se centra en la presentació del cartell i el programa, mentre que a Vilanova, els més petits miren al cel esperant la seva gran merengada. La imatge dels nens empastifats de blanc al centre de la vila haurà d'esperar que l'episodi de vent doni una treva per garantir que la festa sigui segura.
Compres amb previsió
Davant les alertes de Protecció Civil que demanen limitar els desplaçaments, el petit comerç s'ha convertit en el refugi dels veïns. "Quan hi ha aquestes alertes la gent no es desplaça i el que fan és comprar al barri", diu la propietària de Llegums Montserrat, Montserrat Alcaraz.
Explica que la por al temporal ha canviat els hàbits de compra: "La veritat és que s'ha avançat bastant la venda, sobretot ahir a la tarda, perquè la gent amb previsió va venir ahir".
La truita i la coca no fallen
A la Bodegueta del Pagès, en Xavier Luque no ha volgut que el vent li espatllés el receptari: "Hem fet gairebé el mateix que teníem pensat. Hem fet tres truites grosses diferents". L'aposta és la varietat de sempre: xoriço, pebrot o la clàssica de bacallà amb espinacs.
Al Forn del Progrés, la Núria Novell lamenta que el carrer estigui tan deslluït: "Hem hagut de reduir la producció a la meitat perquè no es mou ningú". Tot i haver passat de les 300 coques habituals a una xifra molt més discreta, manté l'esperança en la tradició: "Esperem que vingui el client fidel, que realment ens la vingui a buscar i gaudeixi de la coca".