La Generalitat sanciona una agència de Mataró per racisme immobiliari
- 10.001 euros de multa per negar un pis a una família marroquina
- L’afectat ha denunciat fins a dotze immobiliàries
La Generalitat de Catalunya ha sancionat per primera vegada una agència immobiliària de Mataró per discriminar a una família marroquina que volia llogar un pis.
La crisi de l'habitatge també fa aflorar el que es coneix com a racisme immobiliari.
Respostes diferents segons l'origen
Més de vint anys vivint i treballant a Catalunya. Cotitzant, amb ingressos regulars i solvència demostrable. Però per a en Hamid, del Marroc, res d’això ha estat suficient per accedir a un lloc millor. Quan contacta amb immobiliàries, les respostes es repeteixen: evasives, silencis i excuses.
Fa una trucada, l’agència li assegura que el pis encara no està disponible i que no es pot visitar fins passats uns dies. Però a la mateixa hora, un amic seu amb cognom espanyol truca pel mateix habitatge i la resposta és molt diferent: “Et dono la direcció i quedem divendres".
Quan en Hamid es va presentar a l’agència per demanar explicacions, li van dir que els propietaris no volien inquilins marroquins.
Porta 12 denúncies per racisme immobiliari
Una diferència de tracte que ha viscut en més d'un cop. Fins al moment, ha presentat fins a dotze denúncies per racisme immobiliari. Nou d'aquests han acabat prescrivint i d’altres s’han arxivat perquè les agències han tancat. De moment, només una ha estat sancionada amb multa de 10.001 euros.
La resolució considera que hi va haver una discriminació greu en l’accés al lloguer per raó d’origen, tal com recull la Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no-discriminació. També reconeix l’existència de danys i perjudicis, inclòs el dany moral, i obre la porta a una possible reclamació d’indemnització per la via judicial.
L’afectat defensa que l’únic criteri hauria de ser econòmic: “La base és la solvència de l’inquilí. El propietari ha de prioritzar qui li garanteixi el pagament, no d’on és, ni l’orientació sexual ni la religió”, assegura.
Un fenomen estructural
Entitats i plataformes alerten que el seu cas no és una excepció. Segons Miguel Ruiz, advocat de l’Observatori DESCA, fins a mig milió de persones haurien estat víctimes de racisme immobiliari a l’Estat espanyol en els darrers cinc anys.
Ruiz adverteix que les agències immobiliàries controlen gran part de l’oferta de lloguer i que s’estan convertint en actors clau que "decideixen qui pot viure i en quin barri".
L’Observatori reclama que, davant l’augment i la normalització d’aquestes pràctiques, les sancions s’elevin fins al límit legal, que pot arribar als 40.000 euros.