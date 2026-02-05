El Tribunal de Justícia de la UE anul·la la retirada de la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí
- La justícia europea anul·la les decisions del Parlament Europeu i del Tribunal General
- L’alt tribunal considera que la designació del ponent dels suplicatoris no garantia la imparcialitat exigida
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat la raó als eurodiputats Carles Puigdemont, Antoni Comín i Clara Ponsatí i ha revocat tant la sentència del Tribunal General com les decisions del Parlament Europeu que van acordar la suspensió de la seva immunitat parlamentària el març del 2021.
Una qüestió d’imparcialitat
La resolució del TJUE posa el focus en la designació del ponent encarregat d'instruir els suplicatoris de suspensió de la immunitat. Segons l'alt tribunal, aquesta designació vulnerava el principi d'imparcialitat, un requisit essencial del dret a una bona administració.
El Parlament Europeu ja estableix que el ponent no pot pertànyer al mateix grup polític que l'eurodiputat afectat. El tribunal esgrimeix que "per coherència", el Parlament també ha d'excloure a un ponent que sigui membre del grup polític al qual pertanyen diversos diputats del partit polític que ha promogut el procés penal contra el diputat la immunitat del qual s'examina.
A més, també aplica aquesta mateixa decisió al Tribunal General. En conseqüència, el TJUE considera que el Tribunal General es va equivocar en la seva valoració. L’alt tribunal conclou que no era irrellevant que el ponent dels suplicatoris pertanyés al mateix grup polític que els eurodiputats de VOX, partit impulsor del procés penal. Aquest fet podia comprometre la imparcialitat exigida en l’examen de la suspensió de la immunitat.
Un element clau ignorat
El TJUE també retreu al Tribunal General haver ignorat un fet rellevant: el març del 2019, la persona que posteriorment seria designada ponent va organitzar un acte amb la participació del secretari general de VOX sota el lema "Catalunya és Espanya". Segons el tribunal, aquest episodi podia generar dubtes legítims sobre la seva neutralitat.
Per tot plegat, el Tribunal de Justícia conclou que les decisions del Parlament Europeu es van adoptar sobre informes que haurien d’haver estat considerats nuls.
Antecedents del cas
Els fets es remunten a l’1 d’octubre del 2017, després del referèndum d’autodeterminació de Catalunya. El Ministeri Fiscal, l’Advocacia de l’Estat i el partit VOX van impulsar accions penals contra diversos responsables polítics catalans, entre ells Puigdemont, Comín i Ponsatí.
El Tribunal Suprem els va processar el març del 2018 per presumptes delictes de rebel·lió i malversació, i va dictar ordres de detenció en constatar que havien abandonat l’Estat espanyol. Després de ser escollits eurodiputats el maig del 2019, el Suprem va sol·licitar al Parlament Europeu la suspensió de la seva immunitat.
Possibles recursos
Contra les sentències i les interlocutòries del Tribunal General es pot interposar un recurs de cassació davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, limitat a qüestions de dret. Aquest recurs, en principi, no té efecte suspensiu. En cas que el Tribunal de Justícia l’admeti i el consideri fonamentat, pot anul·lar la resolució del Tribunal General i, si el procediment està en condicions de ser resolt, dictar sentència definitiva. Si no és així, el cas es retornarà al Tribunal General, que quedarà vinculat per la decisió adoptada en cassació.