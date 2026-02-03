Restriccions de velocitat a l'AVE Madrid-Barcelona: supressions de trens i vols a 99 euros
- Els retards i les restriccions de velocitat per les reparacions obliguen les operadores de transport a prendre mesures excepcionals
- Iberia limita els preus del pont aeri davant l'increment dels bitllets els darrers dies
La crisi ferroviària de les darreres setmanes i el caos a Rodalies després de l’accident de Gelida han frenat l’alta velocitat, especialment entre Barcelona i Madrid. Inicialment, van ser els maquinistes qui van alertar dels problemes i van aplicar limitacions de velocitat de manera unilateral, però posteriorment l’Adif i les operadores han imposat restriccions oficials a l’AVE per permetre la revisió i manteniment de les vies. Com a conseqüència, els trajectes ja no compleixen els temps d’alta velocitat, i alguns viatges poden arribar a durar gairebé cinc hores. Els endarreriments acumulats i les restriccions de velocitat en certs trams fan que els trens arribin a destinació dins de l’horari reservat habitualment per a revisions i reparacions de la infraestructura.
Per això, Adif ja ha demanat a les operadores de la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona que suspenguin els últims trens de cada jornada per poder fer les tasques de manteniment en horari nocturn. La mesura afecta únicament el corredor Madrid-Barcelona i segons Transports “permetrà que els equips de manteniment d’Adif facin les tasques habituals de conservació quan no circulen trens comercials”.
Els quatre trens AVE suprimits són:
- AVE Madrid Puerta de Atocha (20.27 h) – Barcelona Sants (23.48 h)
- AVE Madrid Puerta de Atocha (21.07 h) – Barcelona Sants (23.59 h)
- AVE Barcelona Sants (21.05 h) – Madrid Puerta de Atocha (23.58 h)
- AVE Barcelona Sants (21:15 h) - Madrid Puerta de Atocha (23.52h)
Renfe assegura que va reubicar automàticament els viatgers afectats per aquestes supressions de serveis. Els trens utilitzats per a aquestes reubicacions circularan en doble composició per tal d’assegurar la disponibilitat de places. Així mateix, assegura que se’ls oferirà l’opció de realitzar canvis o anul·lacions sense cost si l’alternativa proposada no s’ajusta a les seves necessitats.
Iryo suprimeix dos trens i allarga el viatge
Iryo també ha activat un Pla Alternatiu de Transport a la línia Madrid–Barcelona en coordinació amb Adif, amb parada a Saragossa. Els nous horaris, que entraran en vigor el dijous 5 de febrer de 2026 i estaran vigents fins al 7 de febrer, comporten un increment aproximat de 25 minuts en els temps de viatge i l’adaptació de l’oferta comercial per garantir l’estabilitat operativa.
Durant aquest període, se suprimeixen dos serveis comercials: el tren de les 16:37 h des de Madrid i el de les 8:45 h des de Barcelona. Els viatgers afectats els reubiquen en altres serveis o, si ho prefereixen, poden cancel·lar el bitllet amb devolució íntegra.
Promoció de vols d'Iberia
D'altra banda, per molts dels usuaris que volien arribar a temps sense sorpreses, el pont aeri Madrid-Barcelona és l’opció estrella. Com els preus s'han disparat fins a 400 euros en hora punta els darrers dies, Iberia ha establert un preu màxim de 99 euros en classe turista per vols que facin aquest trajecte, una mesura que estarà vigent, de moment, fins al 19 de febrer.
La companyia manté sense canvis les tarifes Puente Aéreo Flexible i Puente Aéreo Confort, pensades per a viatgers freqüents que necessiten major flexibilitat i serveis addicionals. Iberia ofereix fins a 14 freqüències diàries per sentit, cobrint totes les franges horàries des de les 6:45 h fins a les 21:35 h.