La Barcelona Wine Week 2026 bat rècords i impulsa l'exportació del vi espanyol
- La fira vitivinícola creix en participació, superfície expositiva i oportunitats de negoci internacional
- El ministre d'Agricultura anuncia el llançament d'una campanya específica per promocionar el vi espanyol en nous mercats
La Barcelona Wine Week ha inaugurat aquest dilluns la seva sisena edició a Fira de Barcelona, consolidant-se com la gran cita vitivinícola de l'any. Fins al 4 de febrer, el recinte de Montjuïc acull una trobada que preveu reunir més de 26.000 professionals del sector, que podran conèixer i tastar els productes de més de 1.350 cellers, un 5% més que en l’edició anterior.
Catalunya continua sent el territori amb més presència, amb més de 300 cellers procedents de 12 denominacions d'origen.
L'edició del 2026 destaca també pel creixement de la participació d'algunes comunitats autònomes, especialment Andalusia, que suma 66 cellers més, Múrcia, amb 40, i Astúries, amb 6. En total, la fira reuneix cellers de 90 denominacions d’origen. La zona expositiva ocupa prop de 10.900 metres quadrats als pavellons 1 i 8 de Montjuïc, un 9% més que l’any passat, i es complementa amb espais de tast autoguiat, àrees de networking i un speaker’s corner dedicat a les últimes tendències del sector.
Un dels grans eixos de la Barcelona Wine Week és la projecció internacional. En aquest sentit, s’hi preveuen més de 13.000 reunions de negoci amb compradors procedents d’Europa, Amèrica i Àsia, amb l'objectiu d'incrementar les exportacions de vi.
Durant la inauguració, el ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha anunciat el llançament d'una campanya específica per promocionar el vi espanyol en nous mercats com l’Índia, el Mercosur i Indonèsia, en col·laboració amb l'ICEX i dins el programa Spain Food Nation.
“🍇 El futur del mercat del vi es posa sobre la taula al @BcnWineWeek.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 2, 2026
🍷 Més de 26.000 professionals podran veure i tastar els productes de 1.350 cellers, amb una forta presència catalana | @_saraguti pic.twitter.com/hvmXwOsXeV“
Planas ha subratllat que els nous acords comercials amb la Unió Europea permetran reduir de manera significativa els aranzels, especialment a l'Índia, on podrien passar del 150% actual a entre el 20 i el 30% en un termini de quatre anys. Segons el ministre, Espanya exporta actualment vi per valor de 2.900 milions d’euros, una xifra que podria créixer de manera notable amb l'obertura d'aquests nous mercats.
Noves tendències i preferències dels consumidors
Més enllà del vessant comercial, la Barcelona Wine Week també reflecteix l'evolució del sector i dels gustos dels consumidors. La fira posa el focus en tendències com el vi ecològic, el cultiu en alçada o els vins sense alcohol, un segment que registra un fort creixement.
"El consum sembla virar cap a vins més lleugers, frescos i amb menor graduació alcohòlica", ha apuntat Planas, que ha destacat la necessitat d'adaptar-se a aquestes noves preferències per garantir el futur del sector.