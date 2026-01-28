Enlaces accesibilidad
Dos ferits greus i dos lleus en l'esfondrament d'una casa a Vilanova de Bellpuig

  • Dues persones han estat rescatades després de quedar atrapades sota la runa
Paret esfondrada d'una casa a Vilanova de Bellpuig | ACN
Yael Carrasco
Una casa de dues plantes s’ha esfondrat aquest dimecres al matí al carrer Major de Vilanova de Bellpuig, al Pla d’Urgell. L’incident s’ha saldat amb quatre persones ferides, dues de les quals en estat greu.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 6.18 hores i han desplaçat fins al lloc 24 dotacions. En el dispositiu hi han participat efectius del Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC), unitats canines i drons, amb l’objectiu de rastrejar la zona i descartar la presència de més persones afectades sota la runa.

Dos rescats a persones atrapades sota la runa

En el moment de l’esfondrament, hi havia quatre persones a l’interior de l’habitatge. Dues han pogut sortir-ne pels seus propis mitjans amb ferides lleus, mentre que les altres dues han quedat sota els blocs de ciment.

Una de les persones atrapades ha estat rescatada a primera hora del matí i traslladada a un centre hospitalari. L’altra ha requerit un rescat més complex: els Bombers han hagut d’estabilitzar primer tota l’estructura abans de dur a terme les tasques de desenrunament. Tot i el seu estat greu, continua viva.

S'esfondra una casa a Vilanova de Bellpuig

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat quatre ambulàncies i un equip de psicòlegs per atendre les víctimes i els familiars.

