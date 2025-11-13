8.000 pisos de Barcelona estan apuntalats
- Milers de famílies, desallotjades de les seves cases per por que caigui el sostre
- La FAVB línies de crèdit accessibles i una implicació directa de l’administració
Fa un any i sis dies que en Juan va haver de deixar casa seva per por que caigués el sostre. Els bombers van entrar al seu pis del Besòs, a Barcelona, i el van desallotjar. Des d’aleshores, explica que continua sostingut per una quinzena de puntals, sense que ningú li hagi ofert una solució per tornar-hi amb seguretat.
No és un cas aïllat: l'aluminosi i les esquerdes es troben a 203 comunitats del barri, repartides en 85 blocs. L’Ajuntament ha anunciat obres de rehabilitació en deu comunitats, però només la meitat les han començat. La resta esperen torn mentre el deteriorament avança.
Aluminosi en pisos antics
La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) denuncia que hi ha 8.000 pisos repartits entre el Besòs, la Pau, la Trinitat, el Poblenou i el Carmel. Són edificis d'entre els anys seixanta i setanta, molts de protecció oficial, però també d’obra privada amb materials deficients.
Els veïns demanen que l’administració assumeixi la gestió i el finançament dels tràmits, perquè moltes famílies no poden ni pagar la inspecció tècnica (ITE), que és la que permet després accedir a les subvencions.
"Demanen a les comunitats que aconsegueixin un finançament bancari, el que és impossible, és el barri amb les rendes més baixes de tota la ciutat", explica Teresa Pardo, portaveu de l’associació SOS Besòs.
Sense obres no hi ha ajudes
Les comunitats afectades no poden beneficiar-se dels fons europeus Next Generation, ja que un dels requisits és que els edificis no tinguin danys estructurals, i si els té, ha d'estar en procés de reparació.
Segons la FAVB, els projectes compromesos pel consistori haurien d’estar acabats abans del juny del 2026 per poder-se finançar amb aquests fons. Si no, alerten, molts edificis quedaran fora d’ajudes i en risc de degradació total.