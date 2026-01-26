Detingut a Lleida un home de 65 anys per la mort violenta d'una dona
- L’home es va presentar voluntàriament a comissaria i va confessar els fets
- La Paeria condemna el feminicidi i decreta tres dies de dol oficial
Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest diumenge a Lleida un home de 65 anys com a presumpte autor de la mort violenta d’una dona de 53 anys en un pis del carrer Ciutat de Fraga, a la capital del Segrià.
L’home es va presentar voluntàriament cap a les cinc de la tarda a la comissaria i va confessar que havia matat una dona. Quan els agents es van desplaçar fins a l’habitatge, van localitzar el cos de la víctima amb ferides d’arma blanca.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), un cop al lloc dels fets, només va poder confirmar-ne la defunció. El detingut continua a dependències policials.
La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Ponent s’ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies del crim, així com la relació entre la víctima i el presumpte autor, i determinar si mantenien o no una relació sentimental.
Per la seva banda, l’Ajuntament de Lleida ha condemnat els fets, que ha qualificat de feminicidi, i ha expressat el seu condol als familiars i amistats de la víctima. El consistori ha decretat tres dies de dol oficial i ha convocat per aquest dilluns un minut de silenci a la plaça de la Paeria, així com una concentració de rebuig a les set del vespre.
“⚫️ Minut de silenci a Lleida en homenatge a la dona assassinada diumenge | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 26, 2026
➕ Info: https://t.co/Fzi1iFJoz6 pic.twitter.com/paehOfy7zI“
13 dones han estat assassinades a les comarques lleidatanes per les seves parelles o exparelles des del 2003.
Recordem que el 900 900 120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i no deixen rastre a la factura, però cal esborrar-los del registre de trucades.