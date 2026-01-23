Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona a l'Hospitalet de Llobregat
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir la mort violenta d'una dona aquest dijous a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Segons han confirmat fonts policials, els fets han tingut lloc a l'interior d'un local del municipi.
Els agents han rebut una trucada alertant d'una forta discussió que s'estava produint a l'establiment. Quan les patrulles s'han desplaçat fins al lloc dels fets, han trobat una persona sense vida i amb evidents signes de violència.
Cap detenció fins ara
A hores d'ara, no consta cap persona detinguda en relació amb aquest cas. La policia manté obertes diverses línies d'investigació per aclarir les circumstàncies dels fets i identificar l'autor o autors de l'agressió.
El cas, sota secret d'actuacions
La investigació es troba sota secret d'actuacions decretat per l'autoritat judicial. Aquesta mesura limita la informació que es pot facilitar mentre avancen les diligències policials i judicials.
Els Mossos continuen treballant al lloc dels fets i recopilant proves que permetin determinar què va passar i si hi ha terceres persones implicades.